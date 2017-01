Fast Normal

Als Conor Oberst Zürich im Sommer 2014 zum letzten Mal besuchte, war er nicht allein. Der immer noch erst 36-Jährige aus Ohama, Nebraska, kam in Begleitung einer Rockband, die man im Jargon gerne als «amtlich» bezeichnet und die alle Subtilitäten aus seinem Songbook wegdonnerte. Nicht aber die Brillanz von ewigen Songs wie «We Are Nowhere and It’s Now».

Seither ist einiges geschehen: Ein Vergewaltigungsvorwurf gegen Oberst, der seine Karriere beinahe ruinierte, wurde fallen gelassen, und er veröffentlichte mit seiner Punkband Desaparecidos eine laute und drängende Platte, ehe eine Zyste in seinem Gehirn gefunden wurde und Stille einkehrte.

Zurück in Omaha, fand Oberst die benötigte Ruhe, die zu seinem aktuellen Album «Ruminations» führte. Allein mit Gitarre, Klavier und einer Bob-Dylan-Gedächtnis-Mundharmonika spielte das einstige Bright-Eyes-Wunderkind Lieder ein, die vom Wunsch nach ein wenig Normalität geprägt sind. Diese wäre Oberst, der immer dann am besten war, wenn ihn Dämonen plagten, für einmal sehr zu wünschen. Dem Geist des Albums entsprechend kommt er diesmal ohne Band.

Freitag, ab 18.30, Kaufleuten. (Zueritipp)