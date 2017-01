Gut abgelenkt

«Casa» sollte das neue Album von Dinky eigentlich heissen. Damit wollte die chilenische Produzentin weniger auf eines ihrer Lieblingsgenres verweisen als auf den Umstand, dass sie die Monate vor dem Release hauptsächlich daheim verbracht hat. Der Longplayer ist während ihrer zweiten Schwangerschaft entstanden. «Es war eine Risikoschwangerschaft, ?die mich über mehrere Monate ans Bett ­fesselte. Bei jeder kleinen Bewegung oder bei Schmerz fürchtete ich, dass ich meinen Sohn verlieren könnte.» Ihr Mann sorgte dafür, dass Dinky die nötige Ruhe bewahrte – und baute ein Studio ins Schlafzimmer.

Nach der Geburt und vor der Veröffentlichung 2016 entschied sich Dinky jedoch für einen anderen Albumnamen: «Valor» ist eine Mischung aus Valentin und Orlando, den Vornamen ihrer zwei Söhne. «Das Album ist eine persönliche Reise durch die Mutterschaft und Schwangerschaft aus der Sicht einer Künstlerin», sagt die Musikerin und Produzentin. Die Tracks klingen nicht bedrückend. Die Lead­single «Casa» ist gar ein optimistischer Hit, «Milk» düsterer Pop, und «Cut» hüllt einen in sanfte Watte.

Dinky ist in Chile geboren und lebt heute in Berlin. Ihre Karriere begann aber in New York: In den 90er-Jahren studierte sie dort Tanz und entdeckte die Undergroundclubs. Bereits Anfang 20 veröffentlichte sie ihre ersten Tracks und hat seither keine grosse Pause eingelegt.

Übrigens: Die DJane heisst eigentlich Alejandra Del Pilar Iglesias Rivera. Der Name war sogar ihrer Familie zu lang: Ihre Schwester verpasste ihr den Spitznamen Dinky kurz nach der Geburt.

Samstag, ab 21 Uhr, Friedas Büxe. www.friedasbuexe.ch

(Zueritipp)