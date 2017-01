Logische Emotionen

Erst kürzlich wieder spielte er die Gessnerallee in ekstatische Entzückung. Im Duo mit Saxer Joshua Redman bestätigte Brad Mehldau am Festival Jazznojazz seinen Ruf als einer der aktuell besten Piano-Improvisatoren. Die kultische Verehrung, die dem heute 46-jährigen Jazzer aus Florida entgegenschlägt, hatte ihn einst in existenzielle Krisen gestürzt. Als er mit 25 sein Debüt vorlegte, erklärte ihn seine Plattenfirma Warner gleich zum Megastar. Das Publikum folgte diesem Postulat, Mehldau hob raketenmässig ab – und landete prompt wegen Heroinsucht in der Entzugsklinik.

Das ist lange her, und seit er wieder clean ist, hat Mehldau viele Projekte lanciert. Vielleicht allzu viele, denn nicht alle von ihnen klangen gleich dringlich. Mehldau adaptierte nicht nur das Great American Songbook, sondern auch – wie so viele – Radiohead. Oder diverse Klassiker. Damit war Mehldau zwar auch nicht alleine, aber er hatte immerhin eine Ausbildung vorzuweisen: Einst war er als klassischer Pianist gestartet. Erst sein Umzug nach New York hatte ihn mit Jazz in Berührung gebracht.

Dass er später doch wieder auf Beethoven oder noch lieber auf Schumann und dessen Zeitgenossen zurückgriff, lag an seinem Selbstverständnis als Neoromantiker. Vor einiger Zeit nun blätterte Mehldau noch weiter zurück im Musikkanon und blieb bei Barockmeister Bach hängen. Dass er bei diesem eine neue musikalische Heimat fand, die er nun intensiv auslotet, erscheint sinnvoll. Denn die Einzigartigkeit des Pianisten und Improvisators Brad Mehldau liegt in seiner Zusammenführung von analytischem Geist und kreativer Unbändigkeit, von Logik und Emotion, Strenge und Freiheitsdrang – von Gegenpolen also, die auch die Musik Johann Sebastian Bachs prägten.

Aus diesen Reibungen schafft Mehldau Klangkunst, wie sie durch viele seiner Projekte strahlt und diese zu herausragenden Hörerlebnissen macht. Zum Solorezital «Three Pieces After Bach» kommt er stimmigerweise in die Neumünsterkirche.

