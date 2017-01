Neue Gefühle vertonen

Seine Songs kennen das Stoische, das Unbeugsame, das Sperrige. Sie können wie Löschhelikopter über dem immer gleichen Wundbrand im Herzen und in der Seele kreisen und statt Wasser Benzin abwerfen. Sie können aber auch wie ankerschwere Mantras der Einsamkeit immer weiter auf den Grund des Emotionszentrums sinken. Und manchmal, ja manchmal, da bluten die Songs von Fabian Sigmund alias Fai Baba bereits, bevor man sie überhaupt als Songs ausgemacht hat.

Aber vielleicht treffen diese Zuschreibungen nur noch auf die Vergangenheit zu, auf die letzten sechs, sieben Jahren, in denen der Zürcher Jeanstyp mit Schnauzer und Schirmmütze begleitet von verschiedenen Musikern den Blues verkörpert hat. Auf «Sad and Horny», seinem aktuellen Album, aufgenommen mit Domi Chansorn am Schlagzeug, umschmeichelt er seine Kompositionen stimmlich fast schon in Stile eines Chris Isaak oder Jeff Buckley. «Geplant als Soundtrack für einen letztendlich nicht realisierten Film, verbreitet ‹Sad & Horny› Stimmungen zwischen Film noir und Roadmovie», behauptet der Pressetext zum Album. Tatsächlich liegt über allem ein verbindender Sehnsuchtsschleier, verknotet mit schönen Melodien und effektbeladenen, lange schwingenden Gitarren und Orgeln. Es zeugt von Klasse, das Gefühl, nicht zum Zuge zu kommen, nirgends dazuzugehören, auf diese süsslich-sexy-­­­gas­förmige, psychedelische Art vertonen zu können.

(Zueritipp)