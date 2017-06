Party an der Luft

Jackmaster

Jack Revill steht hinter dem Pseudonym Jackmaster. Er sagt: «Ich ordne Musik nicht in Genres ein, sondern in Energie-Levels.» Was er meint: «Heizt ein Track ein, kommt er ins Set.» Der DJ legt alte Discohits auf, aber auch House und Techno. Die Mischung funktioniert: Dieses Jahr wurde Revill im Resident Advisor DJ Poll zur Nummer 2 gewählt – und hängte so Tale of Us und Maceo Plex ab. Doch auch mit seinem Label Numbers – benannt nach dem Club, den er 2003 in Glasgow mitgegründet hat – feiert Revill Erfolge: Hype-Acts wie Jessie Ware, SBTRKT, Jamie XX und Hudson Mohawke haben darauf veröffentlicht.

Adana Twins

Trotz der optischen Ähnlichkeit: Die Adana Twins teilen keine Gene. Doch ­einiges anderes: Zum Beispiel die Liebe für das türkische Fleischgericht Adana, nach dem sie sich benannt haben. 2006 haben sich die zwei DJs gefunden, zuvor legten die beiden unter den Pseudonymen Take It Easy respektive Friso solo auf. Vier Jahre später veröffentlichten sie ihre ersten gemeinsamen Hits: «Everyday» und «Strange». Diese wurden von Wolf + Lamb und anderen aufgelegt, die Remixe auf Labels wie Kitsune veröffentlicht. Live werden Adana Twins von Clubs und Festivals weltweit gebucht – und mit ihrer Event-Reihe All Night machten die Hamburger bereits im Zürcher Hive halt.

Sven Väth

Sven Väth, Vater der Technoszene, ist mittlerweile auch Götti des The Lake Festivals: Bereits zum dritten Mal ist der ­Deutsche dabei. Macht aber nichts, denn seine Fans wollen ihn immer. Auch wenn der DJ und Produzent mittlerweile über 50 Jahre alt ist, so kennt er keine Müdikeit. Er legt noch stundenlang auf und tüftelt am ­perfekten Technoset. «Es ist für mich eine Herzensangelegenheit, die Party zu rocken», erklärte Väth einst in einem ­Interview.

Samstag, ab 13 Uhr, Horn-Areal; Richterswil. www.thelakefestival.ch (Zueritipp)