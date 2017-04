Kürzlich hat Camae Ayewa für das Radio des Dosengetränkeherstellers Lieblingssongs ausgewählt. Sie erzählte von den positiven Vibes von Bob Marley, wie sie von ihren Eltern an Public-Enemy-Konzerte mitgenommen wurde, von ihrer Liebe zum Free Jazz von Pharoa Sanders und zur Sängerin Sade. Über den Soulklassiker «A Change Is Gonna Come» sagte die Poetin und Musikerin aus Philadelphia, die sich auf der Bühne Moor Mother nennt: «Wir warten noch immer auf den Wandel hin zum Besseren.»

Damit es besser wird, haben Ayewa und ihr Kollektiv Black Quantum Futurism radikale Texte und eine ebensolche Musik entwickelt: «Slaveship Punk» oder «blk girl blues» nennen sie den Mix aus Soundscape, Spoken Word, Free Jazz und hartem Rap. 2016 hat Ayewa mit ihrem bereits 18. Album «Fetish Bones» erstmals ein Publikum abseits der Nische erreicht. Doch Kompromisse gibts in dieser neuen Protestmusik nicht: In ihren Performances schraubt sie Noises und Worte zu einem Nebel zusammen, in dem die Partikel der schwarzen Geschichte durcheinanderflirren. Irgendwann setzt der Beat ein, die dringliche Performerin durchschreitet rappend das Publikum, und man weiss, wie sich der Soundtrack des Widerstands heute anhören muss.

Freitag, 22 Uhr, Kochareal. www.oor-rec.ch/coming-up

(tipp)