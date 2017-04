Sein Ding ist der Spagat

Alexander Anyaegbunam beherrscht den Spagat. Mühelos, immer und überall: zwischen Stilen, Perspektiven und Kontinenten. Rejjie Snow, so sein eigentümlicher Künstlername, beherrscht ihn so gut, dass es schwer zu sagen ist, wo er ohne diesen Spagat stehen würde. Nur eines ist sicher: Der 23-jährige Rapper mit irisch-nigerianischem Blut, aufgewachsen ausserhalb von Dublin, ausgebildet unter anderem in den USA, ist ein Erzähler erster Güte.

Bereits seine erste EP, «Rejovich», trug ihn 2013 rund um den Erdball und überzeugte einerseits mit Wortfluss und Gute-alte-Zeit-Gefühl, andererseits mit unerwarteten Perspektivwechseln und Erzählformen. Mal klingt Rejjie Snow fast so wie der krude Skaterapper Tyler, The Creator, mal wie der unter massivem Einfluss von Kodein und THC stehende A$AP Rocky. Mal skizziert Snow den Eskapismus, mal geht er energisch mit Polizeigewalt und Obrigkeit ins Gericht. Mal meint man, er schreibe eine süsse Liebesbotschaft, und hört stattdessen eine scharfe Anklageschrift. Mal rekapituliert er seine eigene Lebensgeschichte – bis man merkt, dass er da von Dingen spricht, die lange vor seiner Geburt passiert sind. Bei Rejjie Snow empfiehlt sich also das Zuhören.

Dass man immer Lust hat, ihm zuzuhören, dass sein Englisch irgendwie weder richtig englisch oder irisch noch richtig amerikanisch klingt und sein Vortrag, egal in welchem Modus, immer vehement und engagiert wirkt, gereicht ihm nun zur grossen Chance: Seit letztem Jahr steht Rejjie Snow bei 300 Entertainment, dem Label von Branchenveteran Lyor Cohen, unter Vertrag. Er tummelt sich damit im gleichen Geschäftsumfeld wie die aktuell grössten Fische des US-Rap: Young Thug, Migos oder Fetty Wap.

Es ist aber noch ein anderer Faktor, der ihn über jegliche Grenzen hinaus interessant macht: Rejjie Snow ist einer jener Künstler, die den warmen Hip-Hop-Sound der Neunziger auf neue Art interpretieren. Sein Rap steht in direkter Linie zu vielem, was zu der Zeit passierte, als er noch ein kleines Kind war. Vielleicht begann er ja tatsächlich, wie er in einem Stück behauptet, im Alter von fünf Jahren zu rappen.

Samstag, 19 Uhr, Exil.

(Zueritipp)