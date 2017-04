Vier Tage wach

Osterwandern

Martin Eulenhaupt suchte 1996 mit seinem Freund ein Gelände für ihre Techno- und Goa-Party. Die beiden stiessen auf den Lärzer Flughafen, organisierten dort ein Festival und kauften schliesslich eine 45 Hektaren grossen Teil der Fläche. Die «Fusion» wurde immer beliebter, nach zwanzig Ausgaben gibt es dieses Jahr eine Pause. Auf Eulenhaupt müssen aber zumindest die Zürcher nicht verzichten.

Donnerstag, ab 23 Uhr, Lexy.

Freunde International

«Sry I’m Late» (2015) heisst die aktuellste EP des Kollektivs Turmstrasse, das eigentlich ein Duo ist: Seit 1999 machen Christian Hilscher und Nico Plagemann zusammen Musik. Die deutschen Technoproduzenten haben auf verschiedenen Labels veröffentlicht. Die Releases tragen meist auch hübsche Namen – wie zum Beispiel «Mondscheinprimaten» (2008) oder «Musik Gewinnt Freunde» (2013).

Freitag, ab 24 Uhr, Zukunft

Zigiroom

Zigiroom heisst die Sommerparty im Stall 6. Entspannte Atmosphäre, gute Musik? Funktioniert doch auch im Frühling! Statt auf die erste Hitzewelle zu warten, haben die Organisatoren den Stall 6 verkleinert. So müssen an der «Zigiroom – Spring Edition # 2» weder die DJs Nat & Lady Bruce noch das Publikum frösteln.

Freitag, 22 Uhr, Stall6.

8 Jahre Härterei Nachtzirkus

Die Härterei ist stolz, der Gentrifizierung zu trotzen – und feiert deshalb ihren achten ?Geburtstag besonders ausgelassen. In die Manege des Nachtzirkus werden unter anderen Techrifice und Avior gelassen.

Samstag, 23 Uhr, Härterei.

Darkstar

Bereits als Teenager legte der Italiener Uto Karem auf. Später studierte er Audio Engineering, arbeitete als Journalist, veröffentlichte in den letzten zwanzig Jahren zahlreiche Hits und gründete sein Techno-Label Agile Recordings.

Samstag, 23 Uhr, Amboss Rampe.

Eierschaukeln

Feiert Berlin in Zürich? Zumindest Katermukkes Dirty Doering, Britta Arnold, Kotelett & Zadak sowie Heinz-Music-Chef Marcus Meinhardt reisen am Ostersonntag aus der deutschen Hauptstadt an und lassen im Hive die Eier schaukeln - zusammen mit Zürchern wie Animal Trainer.

Sonntag, 23 Uhr, Hive.

Benefizparty

Seit zwei Jahren wird «Tante Frieda» an Ostern zur Wohltäterin und veranstaltet eine Benefizparty. Unterstützt wird sie dabei von verschiedenen DJs wie Herrn Müller, Voodookid, Raphaello, Nader und Alex Dallas. Dieses Jahr geht der Gewinn an Pfarrer Sieber und seinen Pfuusbus.

Sonntag, 23 Uhr, Frieda's Büxe. (Zueritipp)