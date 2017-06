Zurück im Geschäft

Erfolg kann aufregend sein, erschöpfend auch. Denn er reisst mit, überrollt einen und zwingt schliesslich in die Knie. Im Fall der Bluesrockband Velvet Two Stripes aus St.Gallen endete die frühe Karriere genau so, zumindest temporär: «Wir brauchten alle eine Auszeit zum Regenerieren. Wir hatten ja keine Zeit, in unsere Rolle als Band hineinzuwachsen», erzählt Sophie Diggelmann. Die Sängerin ist mit 23 Jahren das jüngste Bandmitglied und steht zusammen mit ihrer Schwester und Gitarristin Sara (26) und der Bassistin Franca Mock (24) auf der Bühne.

Rückblick: Gut ein halbes Jahr nach ihrem ersten Auftritt im St.Galler Palace Ende 2011 folgte ein Plattenvertrag mit dem Berliner Label Snowhite, Booker wurden auf die Ostschweizerinnen aufmerksam, 2012 gastierte die Band auf Festivals wie der legendären Bad Bonn Kilbi. Velvet Two Stripes füllten daraufhin zusammen mit einem Drummer aus Berlin grosse Hallen: «Einmal haben wir am Transmusicales-Festival in Rennes in einem alten Hangar gespielt. Dort hatten über 2000 Leute Platz, wir dachten, den Raum füllen wir nie, uns wollen doch nicht so viele Leute sehen!» Doch die Leute wollten. Die Band tourte bis 2014 gut zwei Jahre durch die Schweiz und Europa, gab Shows in England, Schweden, Belgien, Tschechien. Unter der Woche drückten die drei die Schulbank oder verfolgten ihr Studium, am Wochenende spielten sie Konzerte. Doch das Debütalbum «VTS» (2014) kam erst, als der Hype schon wieder vorbei war: «Wie das halt so ist, wenn Label und Verlag auch noch mitreden wollen», so Diggelmann.

Zwei Jahre lang zogen sich die Bandmitglieder aus dem Rampenlicht zurück, fokussierten aufs Proben, schrieben neue Songs. Die nahmen sie zusammen mit einem neuen Produzenten in Berlin auf – Tim Tautorat, der schon mit Grössen wie den Manic Street Preachers oder The Kooks im Studio war. Die Entscheidung, das neue Album nicht in der Schweiz aufzunehmen, war eine rein wirtschaftliche: «Tautorat ist ein wahnsinnig guter Produzent. In der Schweiz hätten wir uns niemals jemanden auf diesem Niveau leisten können.»

Die Schaffenspause trägt Früchte, erzählt Diggelmann: «Wir haben uns vor allem stimmlich weiterentwickelt und konnten unser Songwriting verfeinern. Aber wir haben auch an Selbstvertrauen dazugewonnen. Früher haben wir uns noch oft angepasst, wenn wichtige Entscheidungen anstanden – auch, weil uns der Erfolg ein bisschen überforderte. Das passiert uns heute weniger.»

Das hört man auch der neuen EP «Got Me Good» an. Diggelmanns Stimme wirkt erwachsener, ohne an Trotz einzubüssen, die Gitarren donnern noch gewaltiger als früher, und die Textzeilen drehen sich um gebrochene Herzen und Auferstehung.

Samstag, 18.30 Uhr, Stolze Openair.

(Zueritipp)