Zürich: Tiefere Steuern trotz Minus-Budget

Referenzzinssatz bleibt vorerst konstant

Grünes Licht im Ständerat für Panzerdeal

Hochwasser-Gefahr in der Schweiz Anja Ruoss

Experten empfehlen nach dem Untergang der CS Reformen

Was wurde bekannt? Eine Gruppe von Experten stellte heute Massnahmen vor, um einen zweiten Fall Credit Suisse zu verhindern. Die Gruppe von acht Fachleuten aus Wissenschaft, Bankwesen und Wirtschaft wurde nach der Notübernahme der CS vom Bundesrat einberufen, um die «Too big to fail»-Regulierung zu prüfen. In ihrem Bericht plädieren die Experten unter anderem für eine Stärkung der Finanzmarktaufsicht (Finma), besseres Krisenmanagement und transparentere Kommunikation. (Könnte dadurch ein Crash der neuen UBS verhindert werden? Wirtschaftshistoriker Tobias Straumann warnt im Interview, dass auch die Grossbank kentern könnte)

Welche Folgen hat der Bericht? Der Bundesrat nahm die Forderungen der Expertengruppe «Bankenstabilität» zuhanden des Finanzdepartements zur Kenntnis. Die Empfehlungen der Experten werden als Grundlage für den Bericht über systemrelevante Banken und die Antworten des Bundesrats auf die verschiedenen Postulate dienen, die im Rahmen der Sondersession zur CS im Parlament eingereicht wurden und voraussichtlich im April 2024 vorliegen werden. Danach ist das Parlament am Zug. (Lesen Sie zu Thema auch, wie die neue Mega-Grossbank der Politik die kalte Schulter zeigt)

Zürich plant Steuersenkungen trotz Millionen-Defitiz

Was ist passiert? Der Zürcher Regierungsrat hat heute das Budget für das kommende Jahr vorgestellt und tiefrote Zahlen prognostiziert. Insgesamt sprach Finanzdirektor Ernst Stocker von einem Defizit von 390 Millionen Franken fürs Jahr 2024. Dennoch schlägt der Regierungsrat eine einprozentige Steuersenkung von 99 auf 98 Prozent vor. Ein Steuerprozent entspricht Einnahmen von 75 Millionen Franken.

Wie kam es zu diesem Loch in der Kasse? Hauptgrund für das budgetierte Defizit ist der Rückgang der Gewinnausschüttung der Nationalbank (SNB). Finanzdirektor Stocker geht davon aus, dass der Kanton Zürich rund 600 Millionen weniger erhalten wird als in den vergangenen Jahren (Lesen Sie hier, wie unterschiedlich heftig die Kantone vom Rückgang der Gewinnausschüttungen getroffen werden).

Ist eine Steuersenkung aktuell überhaupt tragbar? Mit seinem Vorschlag einer einprozentigen Steuersenkung krebst der Regierungsrat zurück. Während Monaten war von einer Steuersenkung von 2 Prozent für die Jahre 2024 und 2025 die Rede.

Referenzzinssatz bleibt konstant – zumindest vorläufig

Was ist passiert? Der Referenzzinssatz für Wohnungsmieten bleibt vorerst bei 1,5 Prozent. Das hat das Bundesamt für Wohnungswesen (BWO) heute bekannt gegeben. Die Mieten steigen damit vorläufig nicht weiter an.

Es hat sich nichts geändert – wieso sprechen wir heute überhaupt darüber? Weil der Referenzzinssatz wohl bald wieder erhöht wird: Experten erwarten den nächsten Zinsschritt bereits im Dezember dieses Jahres. Dann werden für viele Mieter auch wieder die Mietzinse steigen. Nach einer Erhöhung des Referenzzinssatzes um 0,25 Prozent dürfen Vermieter den Mietzins um 3,0 Prozent anheben. (Warum beeinflusst der Referenzzins die Mieten? Wir beantworten hier die wichtigsten Fragen zum Thema)

Einig sind sich die Experten auch darin, dass nach dem Zinsschritt auf 1,75 Prozent das Ende der Fahnenstange nicht erreicht ist. Erwartet wird eine weitere Erhöhung Ende 2024 oder im Verlauf des Jahres 2025. Diese Prognosen sind aber davon abhängig, ob die SNB ihren Leitzins noch einmal erhöht.

Ständeräte geben grünes Licht für Panzerdeal mit Deutschland

Was ist passiert? Die Sicherheitskommission des Ständerats hat heute offiziell mitgeteilt, dass sie den Vorstoss befürwortet, 25 stillgelegte Leopard-Panzer der Schweizer Armee ganz ausser Dienst zu stellen. Dies ist die Voraussetzung, um die Kampfpanzer ins Ausland zu verkaufen. Kaufen soll die Panzer der deutsche Rüstungskonzern Rheinmetall, um diese anschliessend zu modernisieren. Die Panzer sollen Lücken in westlichen Armeen schliessen, die nach der Lieferung von Kampfpanzern an die Ukraine entstanden sind.

Ist der Panzerdeal mit der Neutralität zu vereinbaren? Die Schweiz würde mit dem Deal indirekt den Kampf der Ukraine gegen die russischen Besatzer unterstützen. Nebst diesem Kommissionsentscheid sorgt eine Stellungnahme des Bundesrats für Aufsehen. Dabei geht es um Bewilligungskriterien für Waffenexporte. Er ist mit einer Motion einverstanden, die fordert, eine 2021 im Parlament beschlossene Verschärfung des Kriegsmaterialgesetzes rückgängig zu machen. Der Bundesrat soll in Ausnahmefällen selber über die Ausfuhr von Kriegsgerät entscheiden können – und dabei von geltenden Bestimmungen abweichen dürfen.

Jedes zweite Gebäude in der Schweiz ist von Hochwasser gefährdet

Was für Folgen kann Starkregen haben? Einer neuen Studie zufolge sind 62 Prozent aller Gebäude in der Schweiz bei starkem Regen gefährdet. «Es braucht gar nicht so viel Wasser, um grosse Schäden anzurichten», sagt Luzius Thomi, Experte für Naturgefahren bei der Mobiliar. Bäche, die bei Unwetter durch die Dörfer flössen, würden meistens harmlos aussehen. Erreichten sie aber einmal einen Keller, in dem zum Beispiel Elektronik für die Haustechnik installiert sei, könne es teuer werden.

Ist auch Ihr Haus betroffen? Ein grosser Teil der gefährdeten Gebäude steht auf der Gefahrenkarte des Bundes in der gelben Zone. In dieser sind keine behördlichen Schutzmassnahmen gegen Hochwasser vorgeschrieben. «Oft stehen grosse Einkaufszentren oder Industriegebiete in einer gelben Zone», sagt der Experte für Naturgefahren. Auch Bauzonenreserven liegen vielfach in den gelben Zonen. Die Zahl der gefährdeten Gebäude dürfte sich insofern weiter vergrössern, wenn man davon ausgeht, dass bis 2040 schweizweit ein Drittel der verfügbaren Bauzonenreserven überbaut wird. Dazu kommt, dass sich extreme Niederschläge aufgrund des Klimawandels in Zukunft häufen werden.

Was am Wochenende wichtig wird

Wawrinka trifft am US-Open auf die Weltnummer 6

Stan Wawrinka spielt am Samstag in der dritten Runde des US-Open gegen die Weltnummer 6 Jannik Sinner. Der 38-jährige Romand strahlt auf dem New Yorker Court aktuell wieder Selbstbewusstsein aus, schafft es nun besser, seine Matches zu kontrollieren. Mit Sinner wartet nun ein grosser Brocken auf Wawrinka. Der Südtiroler gewann jüngst in Toronto seinen ersten Masters-1000-Titel und stand in Wimbledon im Halbfinal.

Zürich stimmt über «Stadtgrün»-Initiative ab

Am Sonntag stimmen die Stadtzürcherinnen und Stadtzürcher über die Volksinitiative «Stadtgrün» ab. Die Initiative wurde vom gleichnamigen Verein Stadtgrün initiiert und sieht vor, 1 Prozent der Stadtzürcher Steuereinnahmen – etwa 30 Millionen Franken pro Jahr – in ökologische Massnahmen zu investieren, um das Stadtklima zu verbessern (Hier finden Sie die wichtigsten Fragen und Antworten zur Abstimmung). Das Ziel fand der Stadtrat gut, das Vorgehen nicht: Steuergelder könne man nicht an einen fixen Zweck binden. Deshalb hat der Stadtrat einerseits einen direkten Gegenvorschlag ausgearbeitet, der vorsieht, weitere Umweltziele in der Gemeindeordnung aufzunehmen. Andererseits will der Stadtrat mit einem indirekten Gegenvorschlag bis 2035 mehr Geld einplanen, um die Stadt grüner zu machen.

Das Bild des Tages

Am 2. September 1998 stürzte eine Swissair-Maschine auf dem Weg von New York nach Genf über dem Atlantik ab. Alle 229 Menschen an Bord kamen dabei ums Leben. Es handelt sich um das bisher schwerste Unglück in der Geschichte der Schweizer Luftfahrt. Am Samstag jährt sich die Tragödie zum 25. Mal. Auf dem Bild ist das Cockpit der abgestürzten MD-11 bei einer Pressekonferenz in Halifax im Jahr 2000 zu sehen, das in minutiöser Arbeit rekonstruiert wurde. Foto: Mike Dembeck (AFP)

