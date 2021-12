So geht der «Gault Millau»-Chef vor – «08/15-Speisekarten begeistern uns halt nicht so»

In Zürich hagelt es «Gault Millau»-Punkte, in Winterthur sind sie dünn gesät. Wir bekommen Komplexe!

Die habt ihr auch verdient! Nein, ich sehe gar nicht so schwarz für Winterthur. Im Taggenberg ist ein neues Team mit einer spannenden Köchin am Werk, und in der Sonne in Seuzach ist auch etwas ganz Interessantes im Gange.