Sweet Home: Spiegel, Kronleuchter und Antikes – 10 clevere Stilbringer Diese Wohnaccessoires sind praktisch und bringen mehr Freude in den Alltag. Marianne Kohler Nizamuddin

1 — Der farbige Rahmen

Grün statt neutral: Farbe bekennende Rahmen frischen Wände auf. Foto: The Poster Club

Bilderrahmen sind immer ein grosses Thema. Oft bleiben die Wände leer, weil man für seine Bilder, Drucke und Fotos keine passenden Rahmen findet oder weil die, die man findet, zu langweilig sind. Das kann man von den farbigen Rahmen von The Poster Club nicht behaupten. Schlichte Rahmen in coolen Farben bringen das gewisse Etwas mit und sind echte Hingucker. Das Online-Emporium aus Kopenhagen liefert per DHL in ganz Europa und verkauft natürlich auch Drucke verschiedener Künstler.

Tipp: Wenn Sie noch mehr Farbe möchten, doppeln Sie nach und rahmen Sie Ihre Bilder gleich noch mit farbigen Passepartouts.

2 — Die antiken Tischaccessoires

Antik statt Design: Fundstücke aus vergangenen Zeiten sorgen für Persönlichkeit auf dem Tisch. Foto über: The Socialite Family

Das berühmte Sprichwort «Wie man sich bettet, so schläft man» kann man auch auf den Tisch übersetzen. Denn wie man ihn deckt, so isst man. Wenn Sie ihn mit edlen antiken Accessoires decken, wie hier mit silbernen Untersetzer, hübschen Messerbänkchen oder eleganten Kristallgläser, kommt selbst beim Hamburger-Znacht Festtagsstimmung auf. Sie können antike Stücke gut mit bestehendem, modernem Geschirr kombinieren. Sie verleihen nämlich allem einen Hauch von Grossartigkeit. Aber aufgepasst, Antikes darf nicht in den Geschirrspüler, dafür ist es nicht gemacht.

3 — Die Marmorplatte

Flexibel statt traditionell: Marmorplatten bieten Ablagen in Bädern. Marmorplatte und Foto: HK Living

Ihnen fehlt es manchmal im Bad an der perfekten Ablage für Ihre Lieblingsprodukte oder das Buch, das Sie in der Wanne lesen möchten? Klar, es gibt diese Badewannenbrücken, aber die will man auch nicht immer über der Wanne hängen lassen. Entscheiden Sie sich stattdessen für eine Marmorplatte. Marmorplatten sind schwer, wasserfest und perfekt als kleiner Sidetable – genau da, wo man ihn braucht.

4 — Die Göttin

Göttlich statt diskret: Büsten tragen Schmuck mit Allüre. Foto über: Doris Leslie Blau

Haben Sie Ihren eigenen Ort für die Schönheit? Viele meiner Freundinnen beklagen, dass Ihre Töchter das Familienbadezimmer besetzen, sich an Ihren Sachen im Bad vergreifen und oft meist noch alles im Chaos hinterlassen. Gönnen Sie sich doch in Ihrem Schlafzimmer eine Boudoirecke. Das muss nicht einmal ein ganzer Boudoirtisch sein, sondern funktioniert auch auf der Kommode, dem Nachttisch oder einem Beistelltisch. Ein Tablett ist perfekt für Make-up-Produkte, Parfüms und einige Blumen und eine griechische oder römische Göttin kann zur Wächterin Ihres Schmucks werden und erst noch für diese gewisse Allüre sorgen, die Ihrem Reich noch gefehlt hat.

5 — Der Kronleuchter

Überraschend statt langweilig: Kronleuchter verleihen Einrichtungen Eleganz. Foto über: Kvarteret

Lüster mit fulminantem Glasdekor waren einst ein Zeichen von Grandeur. Dann wurden Sie bürgerlich, dann bieder, verschwanden bald aus den meisten Wohnungen und Designerleuchten nahmen ihren Platz über der Tafel ein. Dabei lohnt es sich, einem üppigen Kronleuchter einen Platz zu geben. Er schafft es zum Beispiel, ein modern eingerichtetes Wohnzimmer elegant und grossartig aussehen zu lassen – indem er zwischen Stilen vermittelt und überrascht.

6 — Das Trittmöbel

Sicher statt gefährlich: Trittmöbel helfen dabei, Dinge sicher zu erreichen. Foto über: My Scandinavian Home

Was auf dem Schrank oder im obersten Fach eines Regals steht, ist oft nicht für alle einfach erreichbar. Oft steigt man auf den nächsten Stuhl – doch das kann sehr gefährlich sein. Ein Trittmöbel ist dafür viel besser geeignet. Es ist schwer und stabil und bietet diesen einen, aber wichtigen Schritt nach oben. Streichen Sie dieses Trittmöbel in einer starken Farbe und machen Sie es damit attraktiven Hingucker.

7 — Der Spiegel

Aussicht statt Wandsicht: Spiegel öffnen neue Perspektiven. Foto über: Historiska Hem

Für Influencer sind grosse Spiegel in der Wohnung selbstverständlich. Sie helfen, dass Selfies chic und einfach werden und vergrössern erst noch optisch den jeweiligen Raum. Doch Spiegel können auch anderes als das Selbstbildnis reflektieren. Sie bieten Aussicht und schaffen eine gewisse Magie. Versuchen Sie den Trick mit den runden Spiegeln. Sie lassen sich wie Bilder an die Wand hängen und öffnen diese für neue Perspektiven.

8 — Die Haken

Baumeln statt auftürmen: Haken helfen dabei, Regale besser zu nutzen. Foto über: Camille Styles , Michelle Nash

Regale sind da, um Dinge darauf zu stellen. Doch mit Haken bekommen Sie auch ein Darunter. In englischen Countryküchen werden in Regalen oft Tassen an Haken gehängt. So sind sie einfach griffbereit und man muss sie nicht stapeln. Kopieren Sie diesen Trick, interpretieren Sie die Idee in Ihrem Wohnstil und nutzen Sie sie auch für andere Dinge. So lassen sich auf diese Art beispielsweise auch Kochbesteck und andere Dinge gut verstauen.

9 — Die Harassen

Sortieren statt bloss einräumen. Harassen machen Dinge zugänglicher. Foto über: Inside Closet

Regale bieten Stauraum für unterschiedlichste Dinge und das in ganz verschiedenen Räumen. Was sich einfach verstauen lässt, ist aber nicht immer gleich einfach wiederzufinden oder herauszunehmen. Da helfen kleine Boxen und Harassen. In Ihnen lassen sich Dinge sammeln und einfach wiederfinden. Denn Harassen sind eine simple Version von Schubladen. Diese Art von Harassen von Hay finden Sie beispielsweise bei Connox.

10 — Die Wandgarderobe

Aufhängen statt hinlegen: Garderoben sind nicht nur im Entrée praktisch. Foto über: The Socialite Family

Garderoben können auch an anderen Orten als bloss im Entrée von grosser Hilfe sein. Wenn Sie kleine Wandgarderoben in anderen Zimmern einsetzen, wie zum Beispiel in Schlafzimmern, Kinderzimmen aber auch Küchen oder Badezimmern, dann sind sie die besten Ordnungshilfen. Denn statt Dinge einfach auf den nächsten Stuhl, das Bett oder sonst wohin zu legen, nimmt eine Wandgarderobe sie bequem und stilvoll auf.

Marianne Kohler Nizamuddin ist Journalistin, Stylistin und Creative Consultant. Ihr Beruf führte sie nach Paris, New York und München und einige Jahre als Modechefin zur Zeitschrift «annabelle». Heute arbeitet sie selbstständig für Firmen und Agenturen im In- und Ausland. Mehr Infos

