Sweet Home: Schöner Musik hören – 10 Ideen für die Hausmusik Klar gibts Kopfhörer, Stöpsel und portable Lautsprecher. Wer aber Vinyl liebt und Hi-Fi-Anlagen in Szene setzen will, findet hier Inspirationen dazu. Marianne Kohler Nizamuddin

1 — Die Musikwand

Kompaktes Zuhause für Bildschirm und Musik. Foto: The Modern House

Die Sache mit dem Fernseher hatten wir schon, aber hier kommt zum Bildschirm noch so einiges dazu. Und dies ist genial, minimal und kompakt gelöst. Eine Art Wohnwand für Musik und Film offeriert den Bewohnern auf stilvolle Art Unterhaltung, ohne dass das allgemeine Wohnbild gestört wird. Stattdessen fügt sich durch das schlichte Holzregal, das auch Platz für Skulpturen, Bücher und ein Bild bietet, alles harmonisch in die Einrichtung ein.

2 — Das Lowboard

Ein Regal, in das sich Platten perfekt einfügen. Foto über: Historiska Hem

Technik mit einem technischen Möbel zu verbinden, ist immer eine gute Idee. Ein Lowboard in Beige von USM dient hier dazu, um eine Schallplattensammlung perfekt, praktisch und attraktiv einzuordnen. Darauf haben Bücher, Bilder und der Plattenspieler einen attraktiven Platz.

3 — DJ-Pult im Wohnzimmer

Stil, Coolness und Wohnlichkeit kommen hier elegant zusammen. Foto über: The Socialite Family

Wenn schon Technik im Haus, dann wenigstens auf so wohnliche Art wie möglich. Das haben sich wohl die Bewohner gedacht, als sie dieses Regal planten. Die Wohnwand aus warmem Holz mit Elementen von Wienergeflecht bietet einen einfach zugänglichen Platz für Schallplatten. Fast ein wenig wie im guten alten Plattenladen. Die Lücke in der Mitte bietet den «Turntables» Platz. Darüber thronen zwei kleine Lautsprecher und ein antikes Bild, welches einen charmanten Kontrast zu den Gerätschaften bietet.

4 — Das Plattenspielermöbel

Wenn Plattenspieler und Lautsprecher zum Möbel werden. Foto: La Boite Concept

Neu und in einem modernen Retrostil ist dieses clevere Möbel. Es bietet sozusagen drei in einem. Es ist ein hübsches Möbelstück, das sich gut in jede Einrichtung integriert, ein Vinyl-Plattenspieler und ein High-Fidelity-Lautsprecher. Das Möbel LX ist aus Walnussholz und über den Schweizer Shop Livingtree erhältlich.

Als High Fidelity cool war

Wenn Sie nun gerade in musikalische Retroträume versinken, lesen Sie High Fidelity von Nick Hornby. Die schöne Geschichte entführt Sie in das London der Neunzigerjahre und in eine Zeit, in der Plattenläden Clubs für Coolness waren.

5 — Die gemütliche Version

Retromusik im Retrolook. Foto über: Historiska Hem

Technik mit Gemütlichkeit gepaart wurde hier mit einem Sideboard im Midcenturystil und passenden Lautsprechern, die auf beiden Seiten des Sideboards stehen. Unterstützt wird der Retrostil mit passender Zimmerpflanze, Poster, Spiegel, Bild und Vintageleuchte.

6 — Die «Wall of Fame»

Musik als Kunst an der Wand. Foto über: @crateandbarrel

Die Liebe zu Vinyl-Schallplatten hat auch eine optische Komponente. Die Schallplattenhüllen waren zum Teil wahre Kunstwerke und haben Kultstatus bekommen. Wieso sie also nicht verewigen und gerahmt an die Wand hängen. Mit dieser Idee wird Musik visuell und ziert einen Raum auf sehr persönliche Weise.

7 — Das Sideboard

Elegantes Sideboard mit geriffelten Schiebetüren. Foto: Muuto

Schlichte, moderne und praktische Möbel, die einen diskreten Ort für Plattensammlungen und Plattenspieler bieten, sind Sideboards. Dieses hier, das Sideboard Enfold von der dänischen Firma Muuto, hat Schiebetüren und ist aus lackiertem Stahl gefertigt. Die Ober- und Unterseiten sind aus massivem Eichenholz. Das flexible Design ist in verschiedenen Grössen und Farben erhältlich, die alle über verstellbare Einlegeböden und dezente Kabelauslässe verfügen.

8 — Das akustische Regal

Modulares Möbel mit cleveren Akustikfunktionen. Foto: La Boite Concept

Speziell für Musik konzipiert ist dieses wohnliche, modulare Möbel. Es ist filigran und bietet auf diskrete Art einen Ort für allerlei Gerätschaften, aber auch für Schallplatten und Wohnaccessoires. Es wurde spezifisch als akustisches Möbel entworfen. Um Vibrationen zu minimieren, wurde jedes Holzregal mit Filz aus französischer Wolle gepolstert. Die Kabel lassen sich clever und schön mit Lederbändern an der Regalstruktur fixieren. Das Regal Lines ist in Eiche und Walnuss im Schweizer Shop Livingtree erhältlich.

9 — Die kompakte Lösung

Hausmusik mit Eleganz inszeniert. Foto über: The Socialite Family

So chic wie eine Bücherwand wurde hier ein Musikregal auf Mass in eine Nische gebaut. So passen Anlage, Lautsprecher und Schallplattensammlung perfekt ins Regal. Clever sind herausziehbare Schallplattenschubladen, in denen man einfach, wie einst in Plattenläden, nach den Lieblingsalben suchen kann. Was dem Regal viel Leichtigkeit und Eleganz vermittelt ist die Spiegelverkleidung hinter dem Plattenspieler.

10 — Der Kindersender

«Old School»-Akustik im Kinderzimmer. Foto: Urban Outfitters

In einer Welt, in der alle an Bildschirmen kleben, tut Zuhören besonders gut. Denn Kinder lieben Musik, Hörspiele und Märchenerzählungen. Wenn Sie ihnen eine Media-Ecke auf «Old School»-Art mit Schallplatten, Kassetten und Gettoblaster bieten, vermitteln Sie ihren Kids gar noch eine interessante technische Geschichtslektion.

Marianne Kohler Nizamuddin ist Journalistin, Stylistin und Creative Consultant. Ihr Beruf führte sie nach Paris, New York und München und einige Jahre als Modechefin zur Zeitschrift «annabelle». Heute arbeitet sie selbstständig für Firmen und Agenturen im In- und Ausland. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.