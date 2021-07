Ferienbeginn in vier Kantonen – 10 Kilometer Stau vor dem Gotthard Vor dem Nordportal des Gotthard-Strassentunnels stauen sich die Autos. Der Zeitverlust liegt bei einer Stunde und 40 Minuten.

Geduldsprobe für Ferienreisende: vor dem Nordportal des Gotthards kommen die Autos nur noch schrittweise voran. Foto: Urs Flüeler (Keystone)

Der Run auf der Strasse in Richtung Süden ist zu Ferienbeginn in vollem Gang. Am Freitagnachmittag erreichte der Stau nach 14.30 Uhr vor dem Nordportal des Gotthard-Strassentunnels eine Länge von 10 Kilometern.

Zwischen Erstfeld und Göschenen UR kommen die Autos nur noch schrittweise voran oder standen ganz still, wie der TCS auf Twitter meldete. Der Zeitverlust liegt bei einer Stunde und 40 Minuten.

In den Kantonen Basel-Stadt, Luzern, St. Gallen oder Schaffhausen begannen am Freitag die Sommerferien. In einer Woche ist dann namentlich auch der Kanton Zürich ferienreif. In einigen Kantonen wie Baselland, Appenzell-Innerrhoden, Bern, Graubünden oder Genf haben die Sommerferien bereits vor einer Woche begonnen.

SDA/aru

