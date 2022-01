Wieder mehr Flüge – 10 Millionen Passagiere flogen 2021 über Zürich

Wieder mehr Flugbewegungen 2021 – 10,2 Millionen Passagiere flogen 2021 über Zürich Der Flughafen Zürich hat die Jahreszahlen 2021 präsentiert. Gegenüber 2020 fanden 19,1 Prozent mehr Flüge statt, die 22,7 Prozent mehr Fluggäste beförderten. Florian Schaer

Während 2021 das Europanetz als Erstes wieder sukzessive hochgefahren wurde, erhalten seit einigen Monaten auch immer mehr Langstreckenverbindungen wieder einen dichteren Takt. Foto: Francisco Carrascosa

Am nächsten Montag von Zürich nach Madrid fliegen, am Dienstag zurück. Auf einschlägigen Flug-Suchmaschinen gibt es dafür Angebote für 55 Franken; Hin- und Rückflug mit Handgepäck, alle Taxen inklusive. Dass gefühlt wieder mehr Schnäppchen zu finden sind, ist mit ein Indikator dafür, was die Unterländer Bevölkerung seit einigen Monaten draussen am Himmel beobachtet: Der Flugverkehr in Kloten zieht an.

Ein Drittel von 2019

Das belegen auch die Zahlen für 2021, die die Flughafen Zürich AG am Mittwoch veröffentlicht hat. Demnach ist das Sitzplatzangebot von und nach Zürich im Vergleich zum Vorjahr um 17,4 Prozent angestiegen. Der Dezember verzeichnete ein Passagieraufkommen von über einer Million, womit Kloten für das gesamte Jahr 2021 ein Total von rund 10,2 Millionen Fluggästen erreicht. Das ist eine Zunahme von 22,7 Prozent gegenüber 2020 und entspricht etwa den Prognosen, welche die Flughafenbetreiberin zuletzt Anfang November abgegeben hatte. Die Statistik weist rund 7,7 Millionen Lokalpassagiere (+23,1% gegenüber Vorjahr) und 2,4 Millionen Umsteigepassagiere (+21,7%) aus.