100 Jahre Badenfahrt – «Ein Fest, das sich selbst genügt» Zehntausende zogen am Wochenende im Festtaumel durch die Kleinstadt. Vor Ort fanden sie ein Füllhorn an Unterhaltung vor. Unterwegs mit einem Ur-Badener. David Sarasin

Der Festumzug steht zwar nicht im Zentrum der Badenfahrt, ist aber trotzdem ein Publikumsmagnet. Fotos: Ela Çelik



Wohin geht es an einem Sonntagnachmittag als Erstes an der Badenfahrt? «Das spielt eigentlich keine Rolle», sagt Ruedi Baumann, ehemaliger TA-Redaktor und Ur-Badener. Denn: Die Badenfahrt nimmt sowieso die ganze Altstadt und das Bäderquartier limmatseitig des Bahnhofs in Beschlag. Zehn Tage dauert das Fest – seit Freitag bis kommenden Sonntag.