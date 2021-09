Sturmbilanz im Zürcher Stadtwald - Meterhohe Mauern aus Holzstämmen, leere Schneisen im Uetliberg

Sturmbilanz im Zürcher Stadtwald – «100 Jahre Forstarbeit waren in zehn Minuten vernichtet» Meterhohe Mauern aus Holzstämmen, leere Schneisen im Uetliberg, und noch immer droht Gefahr: ein Rundgang mit dem Revierförster Willy Spörri durch die Sperrzone. Tina Fassbind

Zeigt die Folgen des Sturmes vor Ort: Revierförster Willy Spörri vor der Abschrankung eines gesperrten Waldgebiets am Uetliberg. Bild: Dominique Meienberg

Der Wald ist weg. So jedenfalls fühlt es sich an, wenn man dieser Tage über den Uetliberg streift. Das Ausmass der Zerstörung nach dem Hagelsturm vom 13. Juli wird hier richtig fassbar, denn inzwischen haben die Forstarbeiter einen Grossteil der beschädigten oder umgeknickten Bäume aus den betroffenen Schneisen weggeschafft. Was bleibt, ist Leere.

Auch an diesem nebligen Septembermorgen bleiben immer wieder Menschen stehen und blicken ungläubig durch die Abschrankungen in die Sperrzone. Wo Anfang Sommer noch ein dichtes Blätterdach Schatten spendete, dringt das Licht nun bis auf den Waldboden. Die Sitzbank einer Grillstelle ist samt Steinsockel entzweigeschlagen, der Hang noch immer gespickt mit zersplitterten Strünken und meterhohen Wurzeln umgerissener Bäume.