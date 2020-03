Coronavirus in New York – 1000-Betten-Spitalschiff dockt in Manhattan an Die «USNS Comfort» soll die an ihre Grenzen gestossenen Krankenhäuser der Stadt entlasten. Auf dem umgebauten Tanker sollen Patienten behandelt werden, die nicht mit dem Virus infiziert sind.

Das imposante Spitalschiff vor der Brooklyn Bridge. KEYSTONE

Im Kampf gegen das Coronavirus hat ein Spitalschiff der US-Marine am Montag New York erreicht. Die 272 Meter lange «USNS Comfort» verfügt über tausend Betten und zwölf Operationssäle und soll New Yorker Kliniken entlasten.

Zwar werden auf der «USNS Comfort» keine Coronavirus-Patienten behandelt. Dafür können andere Patienten auf das Schiff verlegt werden, um den Spitälern mehr Kapazitäten für Coronavirus-Patienten zu verschaffen.

Der Bundesstaat New York und die gleichnamige Grossstadt sind besonders schwer von der Pandemie betroffen. Dort wurden mehr als 60'000 Infektionsfälle bestätigt – das ist fast die Hälfte aller Infektionen landesweit. Die Spitäler in New York sind zunehmend überlastet. In dem Bundesstaat werden deswegen mehrere temporäre Spitäler eingerichtet, um mehr Kapazitäten zu schaffen.

Es ist ein Rennen gegen die Zeit: Der Höhepunkt der Pandemie wird in etwa zwei bis drei Wochen erwartet. Bereits vergangene Woche hatte das Spitalschiff «USNS Mercy» die kalifornische Grossstadt Los Angeles an der US-Westküste erreicht.

Die USA sind inzwischen das Land mit den meisten bestätigten Coronavirus-Fällen weltweit. Aus dem Land wurden mehr als 143'000 Infektionen und mehr als 2500 Todesfälle gemeldet. Die Zahlen dürften dramatisch ansteigen. US-Präsident Donald Trump selbst bezeichnete 100'000 bis 200'000 Tote am Sonntag als mögliche Grössenordnung.

Die Comfort ist ein umgebauter Supertanker, der nach dem Terroranschlag von 2001 als schwimmende Basis für Rettungskräfte in New York genutzt wurde.

( SDA )