Abstimmung vom 26. September – 107 Millionen Franken für neue Feuerwehr- und Sanitätswache Der Kredit für die neue Wache Nord in Oerlikon stösst auf breite Zustimmung. Doch ein Punkt gibt vor der Volksabstimmung zu reden. Martin Huber

So soll das neue Zentrum für die Einsatzkräfte aussehen: Fassadenansicht auf der Seite Binzmühlestrasse. Visualisierung: Maaars Architektur Visualisierungen Zürich

Sie sind ein Selbstläufer: Infrastrukturprojekte werden bei Abstimmungen in Zürich meist durchgewinkt, trotz stolzer Millionenbeträge. So sagten etwa im vergangenen September 88 Prozent der Stimmenden Ja zum 167-Millionen-Franken-Neubau auf dem EWZ-Areal Herdern. Im Jahr davor waren es 86 Prozent der Stimmenden, die sich für den 21 Millionen Franken teuren Neubau für die Wasserschutzpolizei in der Enge aussprachen. Nun kommt am 26. September ein weiterer happiger Infrastruktur-Kredit an die Urne.

Worum geht es?

Für 107 Millionen Franken soll an der Binzmühlestrasse 156 in Oerlikon die neue Wache Nord für den 24-Stunden-Betrieb von Sanität, Berufs- und Milizfeuerwehr entstehen. Auch die zentrale Einsatzlogistik mit der Materialverwaltung für Schutz & Rettung soll dort angesiedelt werden. Der Neubau der Architekten Enzmann Fischer Partner AG im Minergie-P-ECO-Standard mit begrüntem Dach umfasst sieben Geschosse. Unter anderem sind dort Fahrzeughallen, Übungsflächen, Lager- und Technikräume, Büros sowie Aufenthalts- und Verpflegungsräume untergebracht.