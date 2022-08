Sie war noch nie im Sprüngli am Paradeplatz. «Skandal, ich weiss», sagt Praktikantin Lea Schepers. Er war noch nie im Freibad Letzigraben. «Schande über mich», sagt Redaktor Jean-Marc Nia. Wenn Zürcherinnen und Zürcher merken, dass sie noch nie dort waren, wo alle schon gewesen sind, werden sie erstens ein bisschen alarmistisch – «was lief in meinem Leben falsch?». Und gehen dann, zweitens, einfach hin. So haben auch wir es getan.