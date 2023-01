Folge der Sanktionen – 116 Millionen Dollar in Russland angelegt Der AHV-Ausgleichsfonds Compenswiss ist über einen Fonds weiterhin in russischen Unternehmen wie Gazprom investiert. Marie Maurisse Fanny Giroud Mathieu Rudaz

Das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) weist darauf hin, dass Gazprom und Lukoil nicht auf der Sanktionsliste stehen. Foto: Keystone

Seit Februar 2022 wendet die Schweiz Sanktionen gegen Moskau an, darunter das Verbot des Handels mit Wertpapieren, der Gewährung von Krediten und der Annahme von Einlagen. Seitdem hat Compenswiss alle seine russischen Wertpapiere verkauft – mit Ausnahme derjenigen in einem Pictet-Fonds, in dem sie investiert ist.