Neues Kochbuch «La Mia Cucina» – 117 Rezepte von Zürichs Queen of Pasta Gastronomin Patrizia Fontana veröffentlicht ihr erstes Kochbuch. Darin bricht sie oft mit Konventionen. Claudia Schmid

Ohne Lockdown wäre ihr Buch wohl nicht so schnell fertig geworden: Kochbuchautorin Patrizia Fontana in ihrem Bistro La Fontana. Foto: Anna-Tia Buss

Patrizia Fontana mag keine Kochbücher, in denen Autorinnen und Autoren vor den Rezepten «elend lange Einführungen» verfassen. Auch Rezeptsammlungen von Gourmetköchen, in denen man Angaben wie «sieben Gramm Pfeffer» und «drei Gramm Salz» findet, sind nicht ihr Ding. «Wer kocht schon so im Alltag?», fragt sie.

Umso wichtiger war es der Gastronomin, für ihr erstes Kochbuch «La Mia Cucina» (es erscheint am 15. November) möglichst viele inspirierende Rezepte zusammenzutragen, die über Klassiker wie Spaghetti wie Tomatensauce hinausgehen. Und die auch mal gelingen, wenn man eine Zutat nach Gefühl verwendet – ganz so, wie es in der italienischen Küche üblich ist: Fragt man in Italien jemanden nach genauen Zutaten, bekommt man als Antwort oft nur «Quanto basta» zu hören – es braucht eben so viel, wie gerade nötig ist.