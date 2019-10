12 unvergessliche Wintererlebnisse in Österreich

1 Weltcup-Feeling für Gross und Klein im Brandnertal

Wenn Ihre Kinder (oder Sie selbst) davon träumen, einmal wie die Profis über die Piste zu flitzen, ist die WISBI-Strecke im Skigebiet Brandnertal genau das Richtige für Sie. Vom Starthäuschen bis zur Zeit- und Geschwindigkeitsmessung ist alles dabei. Die permanente Rennstrecke ist von der normalen Piste abgesichert und für Inhaberinnen und Inhaber eines Skipasses kostenlos. Ein perfekter Ort für lockere Wettrennen mit der Familie, Freunden und Kollegen.

2 Eine Nacht im Iglu in der Region Montafon

Romantik, Abenteuer und jede Menge frische Luft – das bietet die Iglu-Nacht in der Region Montafon. Bevor Sie Ihr Nachtquartier auf 2000 Metern über Meer beziehen, gönnen Sie sich im Bergrestaurant Valisera-Hüsli ein Käsefondue. Eine wildromantische Fackelwanderung führt Sie dann ins Iglu-Dorf am Schwarzköpfle, wo Lagerfeuer und Glühwein auf Sie warten. Ein dicker Schlafsack und Schaffelle auf dem Boden des Iglus sorgen dafür, dass Ihnen wohlig warm ist. Am nächsten Morgen weckt Sie die Sonne, ehe Sie im Valisera-Hüsli ein herzhaftes Frühstück und den spektakulären Blick auf das Alpenpanorama geniessen.

3 Kulinarische Winterwanderungen im Bregenzerwald

Gibt es etwas Schöneres, als nach einer Wanderung zu Tisch zu sitzen und mit wohlverdientem Appetit zu schlemmen? Genau dieses Vergnügen bieten Ihnen die Winterwanderungen im malerischen Bregenzerwald. Nach einem regionalen Frühstück geht es auf bestens gewalzten Wanderwegen zum ersten Zwischenziel, wo je nach Route Spezialitäten wie Wiener Schnitzel oder Käseknöpfle auf den Tisch kommen. Auf das nächste Teilstück der Wanderung folgt das Dessert. Und wenn es um Süsses geht, macht den Österreichern bekanntlich keiner etwas vor. Wie wäre es zum Beispiel mit Topfennockerln in Butterbrösel mit Zwetschgenröster und Vanilleglace? Oder doch lieber Apfelstrudel mit Schlagrahm?

4 Grosse Sprünge im Kleinwalsertal

In unmittelbarer Nähe zur Talstation der Kanzelwandbahn kommen Snowboarder und Freeskier so richtig auf ihre Kosten. Auf den Schanzen und in den Pipes des Crystal Ground Snowparks machen die Könner grosse Sprünge. Die kreativen, ständig wechselnden Setups bieten aber auch für weniger Wagemutige genügend reizvolle Betätigungsfelder. Diverse Events mit Musik, Schnee-Bar und Grill runden das Angebot ab. Auf keinen Fall verpassen: Jeden Mittwoch zwischen 19 und 21.30 Uhr lädt der Park zum Fahren unter Flutlicht ein, dem Night Shred.

5 Unberührte Hänge für Frühaufsteher in Lech-Zürs

Zugegeben: Früh aufstehen in den Ferien ist nicht jedermanns Sache. Aber in Lech-Zürs lohnt es sich wirklich. Wer um 7.30 Uhr an der Talstation der Rüfikopf-Bahn steht, kommt nicht nur in den Genuss von alpiner Morgendämmerung und 360-Grad-Panorama auf der Aussichtsplattform Rüfikopf, sondern hat auch eine der grossen Attraktionen des Skigebiets fast für sich allein. Entweder die Skiabfahrt «Langer Zug», mit 80 Prozent Gefälle eine der steilsten präparierten Pisten der Welt, oder – ein bisschen gemütlicher, aber nicht weniger beglückend – das Zürser Täli.

6 Spektakuläre Aussichten für Kletterkünstler in St. Anton am Arlberg

Lassen Sie die Ski für einmal links liegen und stellen Sie Ihre Kletter-Skills auf die Probe. Der 850 Meter lange Arlberger Winterklettersteig im Rendl Skigebiet – der einzige in Tirol – belohnt Sie mit atemberaubenden Aussichten: Vor Ihnen liegen die ganze Verwallgruppe und die Lechtaler Alpen, je nach Wetterlage reicht der Blick sogar bis nach Südtirol. Rund 20 Prozent der durchgehend per Stahlseil gesicherten Strecke erfordert Klettern direkt am Fels, auf dem Rest können Sie gemütlich gehen. Am Ende des Klettersteigs warten herrliche Skiabfahrten.

7 Mit 390 PS über die Pisten der Tiroler Zugspitz-Arena

«Co-Pilotinnen und Co-Piloten gesucht» heisst es täglich ab 16.30 Uhr am Marienberg in Biberwier. Kinder ab 5 Jahren und Erwachsene können hier erleben, wie es sich anfühlt, mit einem 390 PS starken und 9 Tonnen schweren Pistenfahrzeug mit riesigen Ketten über die Hänge hoch und runter zu fahren. Zudem erfahren Sie interessante Details über die Arbeit der Pistenbully-Fahrer.

8 Piste oder Stadt-Tour? In der Region Innsbruck geht beides!

Mit 308 Pistenkilometern in 13 Skigebieten, drei Schwimmbädern, 22 Erlebnisangeboten und zwei Mobilitätsangeboten (Skibus und Sightseer Innsbruck – hop on – hop off) im Grossraum Innsbruck, setzt der «Ski plus City Pass Stubai Innsbruck» neue Massstäbe in Sachen Vielseitigkeit. Besuchen Sie nach dem Skivergnügen die Luchse im Alpenzoo, bestaunen Sie die glitzernden Swarovski-Kristallwelten und die kaiserliche Hofburg oder lassen Sie sich von der Skisprungschanze am Bergisel in ihren Bann ziehen. Bei diesem Angebot ist garantiert für jeden etwas dabei.

9 Drei Dreitausender an einem Tag im Ötztal

Gaislachkogl (3058 m), Tiefenbachkogl (3250 m) und Schwarze Schneid (3340 m) sind die Big 3 des Skigebiets Sölden – und allesamt mit modernsten Seilbahnanlagen erschlossen. Das ermöglicht es hartgesottenen Ski- und Snowboard-Cracks, die drei Dreitausender an einem einzigen Tag hoch und runter zu fahren. Während rund vier Stunden kommen so knapp 50 Kilometer Strecke und eine Höhendifferenz von 5200 Metern zusammen. Die sensationelle Aussicht von den Big-3-Plattformen gibt es noch obendrauf.

10 Ein Langlauf-Highlight vor dem Wilden Kaiser in St. Johann in Tirol

Langlauf-Fans aufgepasst: Der internationale Tiroler Koasalauf in St. Johann bietet Ihnen am 8. und 9. Februar 2020 die Gelegenheit, sich mit über 2000 Gleichgesinnten aus 20 Nationen zu messen. Und das vor der einmaligen Kulisse des Wilden Kaisers. Am Samstag stehen die Bewerbe über 28 und 50 Kilometer in der klassischen Technik auf dem Programm, am Sonntag ist dann die Skating-Technik über die gleichen Distanzen gefragt. Auch die Kleinen kommen auf ihre Kosten: mit dem Supermini- und dem Mini- Koasalauf am ersten der beiden Tage.

11 Die beste Cremeschnitte der Welt in Kitzbühel

Eigentlich wäre schon die Lage des Berghauses Tirol auf dem legendären Hahnenkamm bei Kitzbühel einen Besuch bei der Familie Krimbacher wert. Die meisten kommen aber wegen der österreichischen Schmankerln hierher. Wegen Speckknödeln, Zwiebelrostbraten oder Kaiserschmarrn – vor allem aber wegen der Cremeschnitte, die für viele Gäste die beste auf der ganzen Welt ist. Der knusprige Blätterteig und die luftige Vanillecreme sind natürlich hausgemacht und einfach unverschämt köstlich.

12 Unbeschwert von Osttirol in die Dolomiten gleiten

Rund 100 Kilometer liegen zwischen Start und Ziel der Trans-Dolomiti-Strecke. 100 Kilometer, auf denen Sie die Vorzüge der schönsten Langlauf-Loipen Osttirols und der Dolomiten in vollen Zügen geniessen können. Ihr Gepäck wartet am Ende jeder Tagesetappe im Hotel auf Sie. Je nachdem, ob Sie es sehr sportlich oder ein wenig gemütlicher angehen, dauert die Tour zwischen vier und sieben Tage. Bessere Loipen finden Sie nirgendwo, nicht umsonst trainieren in der Region diverse Nationalteams. Die norwegische Biathlon-Legende Ole Einar Björndalen hat sich Osttirol gar als Wahlheimat ausgesucht.

So kommen Sie hin

Komfortabel, entspannt und vorbei an «Skiwochenend-Staus» reisen. Ab Zürich HB fährt alle zwei Stunden ein Zug nach Österreich. Der Railjet bringt Sie direkt nach Innsbruck, Salzburg, Linz und Wien; der Eurocity Transalpin nach Graz. Skigebiete liegen direkt an der Strecke oder sind mit Skibus- und Regionalbahn-Anschlüssen gut angebunden.

Mehr Infos zur Zugreise finden Sie unter sbb.ch/oesterreich und hier erfahren Sie mehr über einzigartige Wintererlebnisse in Österreich.