Sweet Home: Kompromisslos einrichten – 12 Wohntipps für Singles Frisch getrennt, geschieden oder einfach noch nicht die grosse Liebe gefunden? Auch wenn das Singleleben nicht immer einfach ist, hat das Singlewohnen doch viele schöne Seiten. Marianne Kohler Nizamuddin

Sehr viele Menschen leben und wohnen allein. Bei vielen ist das eine bewusste Entscheidung, bei anderen eine Art Wartezimmer auf der Suche nach der grossen Liebe und wiederum bei andern die Folge von einer Trennung oder Scheidung. Es gibt auch Menschen, die in einer Beziehung leben und doch getrennt wohnen. Letztere sind zwar keine Singles, aber ihre Wohnung ist dennoch eine Art Singlewohnung. Es ist nicht so, das Singlewohnungen ganz anders eingerichtet werden als solche von Paaren oder Familien, aber es gelten andere Voraussetzungen. Zentral ist dabei, dass man den Wohnraum nicht teilt und alles so einrichten und gestalten kann, wie man will. Also nicht nur einzelne Zimmer, sondern wirklich alles: vom Teelöffel bis zum Sofa, vom Stil bis zu jeder Kaufentscheidung. Foto über: Bjurfors