Verhängnisvolles Feuer in Vernier – 13-Jähriger nach Kellerbrand im Kanton Genf gestorben Trotz Grosseinsatz der Rettungskräfte hat der Teenager das Feuer in Vernier nicht überlebt. Die 28-jährige Mutter befindet sich weiter in Lebensgefahr.

Das völlig abgebrannte Gebäude in der Gemeinde Vernier: Der Teenager starb an den Folgen des Feuers. Foto: Martial Trezzini (Keystone/5. Juli 2023)

Ein 13-jähriger Jugendlicher starb nach einem Kellerbrand in Le Lignon in der Genfer Gemeinde Vernier am Donnerstag im Spital . Seine 28-jährige Mutter befindet sich auf der Intensivstation weiter in Lebensgefahr.

Der Tod des Teenagers sei kurz nach 6 Uhr im Genfer Universitätsspital festgestellt worden, teilte die Staatsanwaltschaft am Donnerstagnachmittag mit. Die Mutter und ihr Sohn waren in der Nacht von der Feuerwehr in einem Treppenhaus bewusstlos aufgefunden worden.

Sie wurden reanimiert und mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Spital transportiert. Zehn weitere Personen wurden kontrolliert, mussten aber nicht ins Spital gebracht werden.

Grosseinsatz der Rettungskräfte

Die Einsatzkräfte waren um 0.40 Uhr von Anwohnern zu einem Kellerbrand in Le Lignon gerufen worden. Der Brand erzeugte im Treppenhaus des Gebäudes eine starke Rauchentwicklung. Um 02.40 Uhr war das Feuer unter Kontrolle. Mehr als fünfzig Feuerwehrleute waren mit sieben Maschinen im Einsatz. Fünf Ambulanzwagen sowie ein Arzt wurden ebenfalls an den Brandort entsandt.

Die Staatsanwaltschaft hat eine Strafuntersuchung eingeleitet, um die Ursache des Unglücks zu ermitteln. In diesem Stadium würden alle Hypothesen untersucht, auch die eines kriminellen Ursprungs, hiess es. Weitere Angaben zum Fall wollte die Staatsanwaltschaft mit Blick auf die laufenden Ermittlungen nicht machen.

