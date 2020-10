Baden: 132 Personen nach Barbesuch in Quarantäne

Die Viva-Bar&Lounge in Baden muss auf Anweisung der Aargauer Kantonsärztin Yvonne Hummel vorübergehend schliessen, weil der Betreiber nicht in der Lage war, die Kontaktdaten der Besucherinnen und Besucher vorzulegen. Er wurde dazu aufgefordert, weil eine Person, die positiv getestet wurde, sich zuvor in der Bar aufgehalten hatte. Diese Person hat in der Folge eine weitere Bar besucht. Insgesamt mussten sich deswegen 132 Personen in Quarantäne begeben. Die Kantonsärztin ruft Personen, die sich am Samstag, 10. Oktober, in den zwei Stunden nach 23 Uhr in der Viva Bar aufgehalten haben, sich in Quarantäne zu begeben. (net)