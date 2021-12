Tierversuche in der Schweiz - 1328 Tiere mussten für die Covid-Forschung herhalten

Das will die Initiative Infos einblenden

Die Volksinitiative «Ja zum Tier- und Menschenversuchsverbot» fordert ein Verbot von Tierversuchen in der Schweiz. Ebenso untersagen will sie sogenannte Menschenversuche. Der Initiativtext lässt laut Bundesrat offen, ob damit jegliche Forschung am Menschen gemeint ist. Die Initianten verneinen dies. Tests mit gespendeten Biomaterialien etwa wären in ihrer Auslegung weiterhin erlaubt. Das Verbot soll denn auch nicht absolut sein. Ausnahmen sind laut Initiative zulässig, wenn die Versuche im «überwiegenden Interesse» der Menschen und Tiere liegen, sie müssen zudem «erfolgversprechend» sein.

Verbieten will die Initiative auch die Ein- und Ausfuhr von Produkten und deren Bestandteilen, die mit Tierversuchen entwickelt wurden. Bestehende Produkte dürften nur noch importiert werden, wenn für die Herstellung keine Tierversuche mehr durchgeführt werden. Die Initiative fordert schliesslich, dass die tierversuchsfreie Forschung mindestens dieselbe staatliche Unterstützung erhält wie heute die Forschung mit Tierversuchen. (sth)