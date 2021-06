Auktion von Christie’s – 1’329’375 Pfund – Roger Federer sorgt für ein Millionengeschenk Der Schweizer versteigert am Rand des Wimbledon-Turniers in London 320 Erinnerungsstücke. Der Start im renommierten Auktionshaus übertraf alle Erwartungen. René Stauffer

Begehrt: Für Roger Federers Outfit bei seinem einzigen French-Open-Titel wurde der Rekordpreis von 187’500 Pfund erzielt, umgerechnet 239’000 Franken. Foto: Stuart C. Wilson (Getty Images)

Für Roger Federer begann Wimbledon mit guten Nachrichten, aber auch mit einem Wermutstropfen: Weil er in London in einer pandemiebedingten Blase leben muss, konnte er am Mittwoch nicht persönlich an der Auktion teilnehmen, in der die ersten 20 von insgesamt 320 seiner Erinnerungsstücke versteigert wurden. Das war umso bitterer, als sein Spielerhotel unweit des Auktionshauses Christie’s in der Londoner Innenstadt liegt. «Die nächsten zwei Wochen werde ich nur im Auto, im Hotel oder auf der Anlage sein dürfen», meldete er sich kurz vor der Auktion per Videomessage.