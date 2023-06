Minderjährige aus Winterthur – 14-jähriges Missbrauchsopfer war wohl Teil eines Prostitutionsrings Die Jugendliche, die in rund zehn Fällen Sex gegen Geld hatte und dann gegen die Männer klagte, handelte nicht allein. Mehrere mutmassliche Hintermänner sind in Untersuchungshaft. Jonas Keller Tanja Hudec

Über die App Snapchat hat eine 14-Jährige Sex gegen Geld angeboten. Dahinter soll ein ganzer Ring stehen. Foto: Keystone

Eine 14-Jährige aus Winterthur verkaufte einem 22-Jährigen über die Kommunikations-App Snapchat Sex gegen Geld – und klagte ihn danach an. Das Bezirksgericht Horgen verurteilte den Mann am Dienstag zu einer bedingten Freiheitsstrafe von sieben Monaten, einer Geldstrafe und einem Verbot der Tätigkeit mit Minderjährigen. Aufhorchen liess die Enthüllung, dass im Raum Schaffhausen noch rund zehn ähnliche Verfahren mit derselben Jugendlichen als Geschädigten laufen.

System der Ausbeutung

Wie die NZZ nun berichtet, handelte die Minderjährige dabei wohl nicht aus Eigenantrieb, sondern war Teil eines Ausbeutungssystems. Ein sogenannter Sugar-Daddy-Ring soll dahinter stehen. Dabei werden minderjährige Mädchen von Erwachsenen in die Prostitution gelockt. Dass dies auch bei der 14-Jährigen der Fall sei, würden Ermittlungen der Zürcher und der Schaffhauser Behörden zeigen.

Die Staatsanwaltschaft Schaffhausen bestätigt auf Nachfrage dieser Zeitung, dass gegen «mehrere in der Schweiz lebende Personen» ermittelt wird wegen Förderung der Prostitution und Pornografie sowie wegen Menschenhandels. Bei Minderjährigen, die der Prostitution zugeführt werden, kann es auch dann Menschenhandel sein, wenn kein Zwang angewendet wurde.

Mehrere Verdächtige sitzen gemäss NZZ bereits in Untersuchungshaft. Die 14-jährige Winterthurerin sei nur eines der Opfer der mutmasslichen Hintermänner, so die Staatsanwaltschaft Schaffhausen. Die genaue Zahl der Geschädigten will sie derzeit nicht nennen.

Weniger Genugtuung wegen weiterer Fälle

Dieser Hintergrund spielte beim Prozess am Bezirksgericht Horgen keine Rolle. Wohl aber, dass die Jugendliche in weitere Fälle verwickelt ist. Das Opfer hatte eine Genugtuung von 7000 Franken gefordert. Das Gericht senkte diese aber auf 2000 Franken. «Wir sehen ebenfalls, dass noch andere Verfahren laufen», begründete der Richter. Auch dass die Klägerin sich über Snapchat «geradezu offeriert» habe, so der Richter, wurde dem Angeklagten strafmildernd ausgelegt. Die Klägerin war bei der Verhandlung nicht anwesend.

Um den mutmasslichen Sugar-Daddy-Ring werden sich die Gerichte in Schaffhausen kümmern. Wie lange die Ermittlungen dauern, ist noch offen. Es gilt für alle Beteiligten die Unschuldsvermutung.

