Verlosung – 15. Festival da Jazz Exklusive Tickets inklusive Übernachtung in St. Moritz zu gewinnen!

Festival da Jazz ZVG

Das Festival da Jazz zeichnet sich aus durch eine rar gewordene Nähe zu den Künstlern. Jazz zurück im Club. Selbst die Main Stage – der Dracula Club – fasst nur ca. 150 Gäste. In diesem äusserst intimen Rahmen sind schon Stars und Legenden wie Al Jarreau, Chick Correa, Diana Krall, Nigel Kennedy und viele weitere aufgetreten.

Trotz der mit Vorfreude erwarteten Rückkehr in den Dracula Club, wird auch der schöne Karrajan-Saal im Reine Victoria wieder mit von der Partie sein.

Neben den Main Concerts versprüht das FDJ in und um St. Moritz mit einer Vielzahl kostenfreier Konzerte seinen Festival-Groove: Brunch- und Apérokonzerte auf Hauser’s Terrasse, Late Night Konzerte in der Sunny Bar etc.

Die SonntagsZeitung verlost für drei Konzertabende je 5 Packages für 2 Personen. Ein Package enthält zwei Konzerttickets und eine Übernachtung im Doppelzimmer inkl. Frühstück im 4-Stern-Hotel Reine Victoria.



Die Konzerte zur Auswahl:



Dienstag, 12. Juli:

HIROMI, 21.00 Uhr, Embassy Ballroom at Badrutt’s Palace



Sonntag, 17. Juli:

ARTURO SANDOVAL, 19 Uhr, Hotel Reine Victoria



Sonntag 17. Juli:

CHINA MOSES, 21.30 Uhr, Hotel Reine Victoria

So nehmen Sie teil:

Per Telefon oder SMS (CHF 1.50/SMS oder Anruf)

Rufen Sie an (siehe untenstehende Telefonnummern) und teilen Sie

uns Ihren Namen und Ihre Adresse mit oder senden Sie eine SMS

an die Nr. 3113 mit untenstehendem Code, Ihrem Namen und Ih-

rer Adresse.



Konzert, Datum / Telefon / SMS-Code

Hiromi, 12.7.2022 / 0901 500 071 / SZ1

Arturo Sandoval, 17.7.2022 / 0901 500 072 / SZ2

China Moses, 17.7.2022/ 0901 500 073 / SZ3



Per Internet

www.share-solution.ch/sz/leserangebot

Wählen Sie für die Teilnahme den Code analog dem SMS-Code.

Teilnahmeschluss: Mittwoch, 22. Juni 2022

Teilnahmebedingungen:

Mehrfachteilnahmen sind nicht zugelassen und werden vom Wettbewerb ausgeschlossen. Mit der Teilnahme erklären Sie sich mit den Bestimmungen unter www.share-solution.ch/ teilnahmebedingungen-tamedia einverstanden.