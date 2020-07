Kundgebung in Zürich – 150 Personen mit Maske an Anti-Rassismus-Demo Am Samstagnachmittag haben Teilnehmer einer Kundgebung 8 Minuten und 46 Sekunden lang eine Schweigeminute gehalten. Die Veranstalter verteilten Gesichtsmasken.

Mit einer Schweige-Aktion auf dem Sechseläutenplatz demonstrierten rund 150 Personen gegen Rassismus. Sie trugen alle eine Gesichtsmaske. Foto: Monika Freund/Keystone

In Zürich haben am Samstagnachmittag rund 150 Personen schweigend gegen Rassismus demonstriert. Die Maskenpflicht wegen der Corona-Ansteckungsgefahr hielten sie ein. Die Veranstalter verteilten vor Beginn allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern eine Maske und forderten sie zum Tragen auf.

Mit Maske geschützt und in schwarz gekleidet legten sich die Demonstrantinnen und Demonstranten auf den Sechseläutenplatz, für genau 8 Minuten und 46 Sekunden, wie eine Korrespondentin der Nachrichtenagentur Keystone-SDA vor Ort berichtete.

So lange wurde dem Afroamerikaner George Floyd bei einem Polizeieinsatz am 25. Mai in Minneapolis von einem weissen Beamten die Luft abgedrückt, als er auf dem Boden lag. Kurze Zeit später starb er.

Nach der Schweigephase reckten die Demo-Teilnehmenden in Zürich symbolisch die Faust in die Höhe. Der Anlass blieb friedlich. Die Polizei war mit mehreren Einsatzwagen präsent, hatte aber keinen Grund, einzugreifen.

( oli/sda )