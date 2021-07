Zürcher Feuerwehren im Dauerstress – 1500 Unwetter-Einsätze in drei Tagen 1000 Notrufe in einer Stunde, 300 Personen im Dauereinsatz – die Zahlen von Schutz & Rettung Zürich für diese ausserordentliche Woche sind eindrücklich. Pascal Unternährer

Mit der Motorsäge unterwegs: Feuerwehrleute in der Stadt Zürich am Dienstag nach dem Sturm. Foto: Urs Jaudas

Der Kanton Zürich hat eine ausserordentliche Woche hinter sich. Insbesondere die Städte Zürich und Winterthur sowie die Gemeinden dazwischen plus die Ortschaften am Zürichsee und Greifensee sowie im Limmattal. Der Hagelsturm in der Nacht auf Dienstag, der Starkregen und das Hochwasser in den folgenden Tagen haben die Rettungsorganisationen auf Trab gehalten.

Schneise der Verwüstung von Südwest nach Nordost: Eingezeichnet ist der Grossteil der Einsatzorte vor allem der Feuerwehren am Dienstag, 13. Juli 2021, von 1.30 Uhr bis 13 Uhr. Karte: Schutz & Rettung Zürich

1500 Einsätze wegen des Unwetters und Hochwassers hat Schutz & Rettung Zürich zwischen Dienstagmorgen und Freitagmittag gezählt, 800 davon in der Stadt Zürich. 300 Personen von den Berufs- und Milizfeuerwehren, vom Zivilschutz, von Einsatzleitungen und Führungsstäben standen in fast pausenlosem Einsatz, wie Ivo Bähni, Sprecher von Schutz & Rettung Zürich, aufzählt.