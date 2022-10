Zu viele Krankheitsfälle bei VBZ – 15er-Tram wegen Personalmangel eingestellt Bei den Verkehrsbetrieben Zürich fallen fast doppelt so viele Mitarbeitende wie normal krank aus. Neben der kürzesten Tramlinie der Stadt wird auch der Takt der Buslinie 83 reduziert.

Die Tramlinie 15 fährt bis auf weiteres nicht mehr. Foto: Keystone

Die Verkehrsbetriebe Zürich stellen ab Samstag, 8. Oktober, die Tramlinie 15, die zwischen Bucheggplatz und Bahnhof Stadelhofen verkehrt, ein. Bereits von Januar bis März fuhr die Linie nicht. Es ist die ultimative Massnahme, nachdem bei den VBZ wegen krankheitsbedingter Ausfälle mehrfach einzelne Kurse ausgefallen sind.

«Das ist besonders ärgerlich, weil die Kundschaft sich ja darauf verlässt, dass diese fahren. Ab einem gewissen Punkt ist es dann besser, das Angebot zu reduzieren», sagt Jürg Widmer, Leiter Betrieb der VBZ, auf Anfrage. Als zweite Massnahme wird der Takt der Buslinie 83 (zwischen Bahnhof Altstetten und Milchbuck) ab 10. Oktober reduziert, von 7,5 auf 15 Minuten.

Knapp 120 Vollzeitstellen fallen derzeit aus

Derzeit fallen bei den VBZ 9 Prozent des Fahrdienstpersonals – insgesamt handelt es sich um 1300 Vollzeitstellen – krank aus, Tendenz steigend. Das seien fast doppelt so viele wie in den vergangenen Jahren um diese Jahreszeit. «Normal wären da fünf bis sechs Prozent», sagt Widmer. Über die Gründe kann auch er nur spekulieren, Corona-Zahlen etwa werden nicht erhoben. «Aber wenn diese in der Gesamtbevölkerung wieder steigen, werden sie dies auch bei unserem Personal tun.» Um den 15er zu betreiben, sind laut Widmer täglich 14 Vollzeitstellen nötig.

Bis wann die Einschränkungen anhalten werden, kann Widmer nicht abschätzen. Sobald sich die Krankenquote über drei Wochen wieder entspanne, werde man über eine Aufhebung der Massnahmen nachdenken, sagt er.

ebi.

