Verlosung – 16. Festival da Jazz Gewinnen Sie Tickets inklusive Übernachtung in St. Moritz

Erleben Sie am Festival da Jazz Weltstars auf kleinen Bühnen. ZVG

Bereits zum 16. Mal findet das Festival da Jazz in St. Moritz statt. Hier erleben Sie Weltstars auf kleinen Bühnen in intimen Räumen. Auf der Main Stage im Dracula Club, der nur 200 Zuschauer fasst, spielten schon Grössen wie Norah Jones, Herbie Hancock und Brad Mehldau.

Auch 2023 steht ein grossartiges Programm an mit Stars wie Avishai Cohen, Al Di Meola, Dee Dee Bridgewater und Helge Schneider. Neben den Hauptkonzerten gibt es viele schmucke Kleinbühnen zu entdecken: Im verzauberten Taiswald, am schönen Stazersee, in der Eglise au Bois oder unter freiem Himmel auf der Terrasse beim Hotel Hauser.

Das Festival da Jazz dauert vom 6. bis zum 31. Juli 2023.

Die SonntagsZeitung verlost für drei Konzertabende je 5 Packages für 2 Personen. Ein Package enthält zwei Konzerttickets und eine Übernachtung im Doppelzimmer inkl. Frühstück im 4-Stern-Hotel Reine Victoria

Die Konzerte zur Auswahl

Freitag, 7. Juli 2023: Brandee Younger Trio, 21 Uhr, Dracula Club

Samstag, 22. Juli 2023: To Athena, 21 Uhr, Dracula Club

Donnerstag, 27. Juli 2023: Andreas Vollenweider, 21 Uhr, Hotel Reine Victoria

So nehmen Sie teil:

Per Telefon oder SMS (CHF 1.50/SMS oder Anruf)

Rufen Sie an (siehe untenstehende Telefonnummern) und teilen Sie uns Ihren Namen und Ihre Adresse mit oder senden Sie eine SMS an die Nr. 3113 mit untenstehendem Code, Ihrem Namen und Ihrer Adresse.



Konzert, Datum / Telefon / SMS-Code

Brandee Younger Trio, 7.7.23 / Tel. 0901 500 071 / SMS-Code: SZ1

To Athena, 22.7.23: Tel. 0901 500 072 / SMS-Code: SZ2

Andreas Vollenweider, 27.7.23: Tel. 0901 500 073 / SMS-Code: SZ3

Per Internet

share-solution.ch/sz/leserangebot

Wählen Sie für die Teilnahme den Code analog dem SMS-Code.

Teilnahmeschluss: Mittwoch, 14. Juni 2023

Teilnahmebedingungen

Mehrfachteilnahmen sind nicht zugelassen und werden vom Wettbewerb ausgeschlossen. Mit der Teilnahme erklären Sie sich mit den Bestimmungen unter share-solution.ch/ teilnahmebedingungen-tamedia einverstanden.