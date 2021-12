Jugendgericht Affoltern – 16-Jähriger wegen mehrfach versuchter Vergewaltigung verurteilt Ein Jugendlicher hat in einem Schulhausareal in Zürich drei Mädchen attackiert. Jetzt wird er in einer geschlossenen Einrichtung untergebracht. Thomas Hasler

Das Urteil des Jugendgerichts Affoltern kann beim Obergericht angefochten werden. Foto: zvg

Der Jugendliche aus dem Bezirk Affoltern hatte im September 2020 in einem Schulhaus in der Stadt Zürich ein ihm unbekanntes Mädchen bis in die Mädchentoilette verfolgt, um es sexuell zu belästigen oder zum Geschlechtsverkehr zu zwingen. Als sich das Mädchen aus Angst vor ihm in einer WC-Kabine einschloss, versteckte sich der Jugendliche und wartete, bis es die Kabine wieder verliess. Er packte es heftig am Handgelenk, doch das schreiende Mädchen konnte sich losreissen und ins Klassenzimmer flüchten, ohne dass es zu sexuellen Handlungen gekommen war.