Tötung eines Schwarzen - 16 Monate Haft für Ex-Polizistin

Ein Demonstrant hält vor dem Gerichtsgebäude in Minneapolis, Minnesota, ein Bild des getöteten Daunte Wright in die Höhe. (18. Februar 2022)

Sie verwechselte ihre Schusswaffe mit ihrer Elektroschockpistole: Zehn Monate nach dem tödlichen Schuss auf einen jungen Afroamerikaner in einem Vorort der US-Stadt Minneapolis ist die Ex-Polizistin Kim Potter zu zwei Jahren Haft verurteilt worden. Richterin Regina Chu begründete das milde Urteil am Freitag damit, dass die 49-Jährige einen «tragischen Fehler» begangen habe. «Sie hatte nie die Absicht, jemandem Schaden zuzufügen.»

Die Staatsanwaltschaft hatte eine Gefängnisstrafe von mehr als sieben Jahren wegen Totschlags gefordert, wie sie den Leitlinien des Bundesstaates Minnesota entspricht. Richterin Chu blieb aber deutlich unter dieser Forderung. Potter wird zudem lediglich zwei Drittel – 16 Monate – ihre Haftstrafe im Gefängnis absitzen müssen. Die restliche Zeit wird zur Bewährung ausgesetzt.

«Das ist einer der traurigsten Fälle in meinen 20 Jahren auf der Richterbank», sagte Chu, die um Ende ihrer Ausführungen mit tränenerstickter Stimme sprach. «Potter hat einen Fehler gemacht, der tragisch endete.»

«Es tut mir so leid, dass ich Ihnen so weh getan habe.»

Wright war im April nördlich von Minneapolis bei einem Polizeieinsatz erschossen worden. Die Ex-Beamtin hatte behauptet, dass sie statt eines Elektroschockers (Taser) irrtümlich ihre Pistole gezogen habe. Sie hatte nach dem Vorfall ihre Kündigung eingereicht. Wright starb nur wenige Kilometer entfernt von jenem Verhandlungssaal in Minneapolis, in dem der Prozess um den brutalen Tod von George Floyd lief. Floyd war ebenfalls bei einem Polizeieinsatz getötet worden.

Katie Wright, die Mutter des Opfers, kritisierte das milde Urteil. «Wir sind sehr enttäuscht über das Ergebnis», sagte sie. Die Angeklagte hatte sich vor der Urteilsverkündung unter Tränen an die Familie Wrights gewandt: «Es tut mir so leid, dass ich Ihnen so weh getan habe.» Sie sei untröstlich und am Boden zerstört, dass sie so grosses Leid angerichtet habe. Sie bete jeden Tag für die Familie Wrights und dafür, dass sie ihr eines Tages vergeben könnte.

Katie Wright hatte unmittelbar davor an die Adresse Potters gesagt: «Ich werde Ihnen niemals dafür verzeihen können, was Sie uns gestohlen haben.» Der Bruder des Opfers, Damyk Bryant, sagte: «Wir wissen, dass die Anklage auf Totschlag lautet, aber wir glauben, dass das, was Daunte geschehen ist, Mord war.» Die Mutter von Daunte Wrights Sohn, Chyna Whitaker, hatte die höchste mögliche Strafe für die frühere Polizistin Potter gefordert.