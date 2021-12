Sport-News heute – 17 Corona-Fälle beim HC Davos: Spengler-Cup abgesagt | NHL verlängert Pause

Eishockey: Nun ist es offiziell: Olympia findet ohne NHL-Spieler statt

Was seit Tagen drohte, ist nun klar: Die NHL hat ihre Teilnahme am olympischen Turnier zurückgezogen, es werden also keine Spieler aus der weltbesten Eishockeyliga nach Peking reisen. NHL-Boss Gary Bettman begründet die Absage wegen den durch Covid-19 entstandenen Komplikationen in der Liga. Bereits 50 Spiele mussten Corona-bedingt verschoben und neu terminiert werden. Unter diesen Umständen sei es schlicht nicht machbar, die Meisterschaft im Februar zu unterbrechen. Gemäss Bettman werde die NHL dafür 2026 an den Olympischen Spielen teilnehmen.

Für die Schweizer Nationalmannschaft hat die Absage Konsequenzen, allerdings nicht so drastische wie für andere Länder wie Kanada oder die USA, die ausschliesslich mit NHL-Spielern angetreten wären. Nationaltrainer Patrick Fischer muss in seinem 25-Mann-Aufgebot jedoch auf rund 12 NHL- oder AHL-Spieler verzichten. Alle fünf Schweizer AHL-Spieler sind vertraglich an NHL-Teams gebunden und darum für Olympia ebenfalls nicht verfügbar.

Die Schweizer Nationalmannschaft muss in Peking auf New-Jersey-Captain Nico Hischier verzichten. Foto: Getty Images

Die Spielplangestalter der NHL haben bereits alle Teams angeschrieben und nach der Verfügbarkeit ihrer Multifunktionshallen während Olympia angefragt. Dies, weil einige der Hallenbetreiber für jenen Zeitraum vermehrt zusätzliche andere Veranstaltungen gebucht haben. Nicht nur sollen in der NHL nun aber so viele Nachholpartien wie möglich während Olympia platziert werden, auch die von nicht so vielen Absagen betroffenen Teams sollen während der Winterspiele einen vernünftigen Spielplan mit vorgezogenen Partien erhalten. (kk)