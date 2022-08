Solo-Flug um die Welt – 17-Jähriger schafft Weltrekord Nach rund fünfmonatiger Reise hat Mack Rutherford seinen Solo-Flug um die Welt in Sofia beendet. Damit gelingt dem wagemutigen Teenager eine erstaunliche Bestmarke.

Geschafft: Der 17-jährige Mack Rutherford kurz nach der Landung auf dem Flughafen Radomir bei Sofia. Foto: Jordan Simenow (AP/Keystone/24. August 2022)

Der 17-jährige Mack Rutherford hat den Weltrekord als jüngster Pilot aufgestellt. Sein Ultraleichtflugzeug landete am Mittwochnachmittag gegen 16 Uhr Ortszeit (15 Uhr MESZ) auf dem Flughafen Radomir nahe der bulgarischen Hauptstadt Sofia. «Ich möchte beweisen, dass junge Menschen etwas bewegen können», sagte Rutherford nach seiner Landung.

Der Jugendliche mit belgischem und britischem Pass war am 23. März in Radomir gestartet. Er legte mehr als 54’000 Kilometer in seinem Flieger zurück – nur begleitet von einem kleinen Plüschbären. Rutherford stammt aus einer Pilotenfamilie und steuerte bereits mit sieben Jahren zum ersten Mal ein Flugzeug.

Am Boden erhielt Rutherford die Guinness-Urkunde, die seine Bestleistung bestätigt. Er brach damit den Solo-Rekord des 18-jährigen Briten Travis Ludlow vom vergangenen Jahr. Rutherford tritt mit seinem Rekord zudem in die Fussstapfen seiner älteren Schwester Zara, die mit 19 Jahren als bisher jüngster Mensch per Ultraleichtflugzeug allein die Erde umrundet hatte. Sie bleibt indes die jüngste Frau, der dies bisher gelungen ist – und erwies sich nach der Landung ihres Bruders als gute Verliererin. Sie sei «sehr glücklich» für ihn, sagte sie.

Zahlreiche Hindernisse

Bei seinem Flug musste Mack Rutherford mit zahlreichen Widrigkeiten kämpfen, darunter Aussentemperaturen von bis zu 48 Grad und stundenlanges Warten auf Überfluggenehmigungen. Am spektakulärsten war vermutlich die Notlandung aufgrund heftiger Winde auf der unbewohnten Insel Attu, die zu den westlich vom US-Bundesstaat Alaska gelegenen Aleuten gehört.

Sein Proviant hatte sich seinen Eltern und seiner Schwester Zara zufolge mit Treibstoff vollgesogen. Rutherford musste sich demnach von Schokokuchen ernähren.

Rutherfords Mutter, sein Vater und seine Schwester empfingen den Jungpiloten bei seiner Landung in Bulgarien. Mutter Béatrice de Smet lobte gegenüber der Nachrichtenagentur AFP die «enorme Selbstkontrolle», die die Weltumrundung ihrem Sohn abverlangt habe.

Fürwahr eine Fliegerfamilie: Mutter und Hobby-Pilotin Béatrice, Sohn Mack, Schwester Zara und Berufspilot sowie Vater Sam lachen beim Fotoshooting. Foto: Borislaw Troschew (Keystone/24. August 2022)

Die Weltumrundung Rutherfords wurde auch durch den Ukraine-Krieg erschwert: Anstatt Russland zu überfliegen, wich der 17-Jährige über Pakistan, Indien, Südkorea und Japan aus. Von dort aus überflog er in zehn Stunden den Pazifischen Ozean. Dies sei «die schwerste Etappe» gewesen, sagte der Pilot.

Nach seiner Rückkehr erwartet den Teenager nun die nächste anstrengende Aufgabe. Er müsse «zurück in die Schule und den Rückstand dort aufholen», sagte er.

AFP/fal

