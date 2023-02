Freizeit in der Stadt – 17 Persönlichkeiten aus Zürich geben Tipps für Sportferien in der Region Astrologin Alexandra Kruse schwört auf Richis Hundekiosk in der Allmend, Autor Gion Mathias Cavelty macht einen Ausflug ins eigene Bett. Die besten Ideen. Claudia Schmid

Die Allmend ist ein Paradies für Hunde, aber auch für Spaziergängerinnen und Spaziergänger. Foto: Ela Çelik

Die Sportferien sind noch in vollem Gange, das Wetter ist frühlingshaft warm, und wegen des Schneemangels in gewissen Bergregionen haben viele ihre Skitage verkürzt oder abgesagt. Was also tun in den letzten Urlaubstagen, wenn man in Zürich ist? Wir haben die besten Ausflugsideen für die ganze Familie in der Stadt und der Region zusammengetragen. Die Tipps stammen aus der Rubrik «Mein Wochenende», die in dieser Zeitung erscheint. Dort fragen wir jeweils Persönlichkeiten aus Kultur und Gesellschaft nach einer Ausflugsidee oder einem Lieblingsspaziergang. Wir haben hier die besten Ideen zusammengetragen.