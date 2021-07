Unfall in Kloten - 18-Jähriger Autolenker stirbt nach Crash mit Baum

Unfall in Kloten – 18-Jähriger erliegt seinen Verletzungen In der Nacht auf Sonntag verlor ein Autofahrer in Kloten die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er musste von der Feuerwehr befreit werden. Der 18-jährige Lenker verstarb im Spital. Till Minder

Der Autolenker prallte aus unbekannten Gründen gegen einen Baum neben der Fahrbahn. Foto: Kantonspolizei Zürich

Am Sonntagmorgen, kurz vor 1.30 Uhr, kam es auf der Bülacherstrasse von Winkel in Richtung Kloten zu einem Unfall. Dies schreibt die Kantonspolizei Zürich in einer Medienmitteilung. Dabei verlor ein 18-jähriger Autolenker aus bisher unbekannten Gründen die Herrschaft über sein Fahrzeug und prallte gegen einen Baum am linken Fahrbahnrand.

Der verunfallte Autofahrer musste durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeugwrack geborgen werden. Beim Unfall zog sich der Mann schwere Verletzungen zu. Er wurde mit einem Rettungswagen ins Spital transportiert. Wie die Kantonspolizei am Montagmorgen mitteilte, erlag der 18-Jährige im Verlauf des Sonntagnachmittages seinen schweren Verletzungen.

Der Unfallhergang wird durch die Kantonspolizei Zürich und die Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland untersucht. Es waren keine anderen Verkehrsteilnehmer beteiligt.

