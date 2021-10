Attaacke mit Stichwaffe – 19-Jähriger durch Messerangriff in Zürcher Bäckerei verletzt Ein 17-Jähriger wurde nach der Tat im Kreis 4 in der Bäckeranlage verhaftet.

Ein 19-jähriger Mann ist in einer Bäckerei im Zürcher Kreis 4 von einem 17-Jährigen mit einem Messer am Bein verletzt worden. Symbolbild: Walter Bieri (Keystone)

In einer Bäckerei im Zürcher Kreis 4 ist es in der Nacht auf Sonntag zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung gekommen. Dabei wurde ein 19-jähriger Mann von einem 17-Jährigen mit einem Messer am Bein verletzt.

Die Stadtpolizei habe kurz vor 4 Uhr die Meldung erhalten, dass an der Verzweigung Langstrasse/Hohlstrasse ein Mann mit einer Stichwaffe verletzt worden sei, heisst es in einer Mitteilung. Die Sanität habe den Mann umgehend ins Spital gebracht. Die Polizisten hätten den mutmasslichen Täter in der Bäckeranlage festnehmen können.

SDA

