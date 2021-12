Schwerer Unfall am Bahnhof Meilen – 19-Jähriger wird durch Stromschlag auf Rangierlok getötet Drei Jugendliche wurden bei einem Unfall auf einer Rangierlok am Bahnhof Meilen verletzt. Einer von ihnen stirbt vor Ort.

Unfallort: Beim Bahnhof Meilen sind die Jugendlichen in diese Rangierlok gestiegen. Foto: BRK News

In der Nacht auf Samstag ist am Bahnhof in Meilen ein junger Mann durch einen Stromschlag getroffen und schwerst verletzt worden. Er verstarb noch auf der Unfallstelle, teilt die Kantonspolizei am Samstag mit.

Der Vorfall ereignete sich gemäss Polizeimeldung gegen 2 Uhr, als sich vier Personen im Alter von 19 und 20 Jahren auf dem Heimweg von einer Party zum Bahnhof Meilen begaben. Zwei von ihnen seien bei der Unterführung auf eine abgestellte Rangierlokomotive gestiegen und wurden dabei von Lichtbögen erfasst, einer elektrische Entladung zwischen zwei elektrischen Leitern.

Einer der beiden jungen Männer starb dabei, ein Zweiter erlitt schwere Verletzungen. Eine 19-jährige Frau, die sich bei der Lokomotive befand, habe sich unbestimmte Verletzungen zugezogen, heisst es weiter. Die Verletzten seien mit Rettungswagen ins Spital gebracht worden. Ein 20-jähriger Kollege blieb unverletzt.

Psychologische Betreuung der Jugendlichen

Die genaue Ursache des Unfalls ist noch nicht geklärt und wird durch die Kantonspolizei Zürich und der Staatsanwaltschaft See/Oberland untersucht. Weitere Auskünfte werden mit Verweis auf die laufenden Untersuchungen weder von der Kantonspolizei noch von den SBB erteilt.



Rund 15 junge Erwachsene, welche sich zuvor an der Feier befanden, wurden gemäss Polizeimeldung im Feuerwehrdepot in Meilen psychologisch betreut.

Die Rettungskräfte waren mit einem Grossaufgebot vor Ort. Neben der Kantonspolizei Zürich standen die Stützpunktfeuerwehr Meilen, der Rettungsdienst des Spitals Männedorf mit Notarzt, die Kommunalpolizeien Küsnacht und Zollikon, der Lösch- und Rettungszug der SBB, die Transportpolizei sowie die Ereignismanager der SBB, Care Kanton Zürich, die Notfallseelsorge des Kantons Zürich, das Institut für Rechtsmedizin der Universität Zürich sowie der Polizeivorstand von Meilen im Einsatz.

