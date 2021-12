Bundesrats-Ticker – 2-G oder Shutdown für Beizen und Freizeitbetriebe?

Omikron-Effekt

Die ansteckendere Virusvariante Omikron wird laut der Taskforce in der Schweiz schon in den nächsten Wochen dominant. Das könnte die Fallzahlen wieder stärker ansteigen lassen. Wie sich so ein Anstieg auf die Spitäler auswirken würde, ist unklar. Vor allem weil weiterhin nicht sicher ist, ob die Krankheitsverläufe mit Omikron milder oder gleich wie bei der bislang dominierenden Variante Delta sind.

