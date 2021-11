Neues Rennen in Zermatt – 2 Länder, 4000 Meter und viel Kritik: Das ist die Mega-Abfahrt Wie hoch sind die Kosten? Wie spektakulär die Strecke? Und wird stark in die Umwelt eingegriffen? Das sind die wichtigsten Antworten zum Rennen, das im Herbst 2023 erstmals stattfinden wird. Philipp Rindlisbacher

Trainingsfahrt vor spektakulärem Panorama: Im Herbst 2023 wird dieser Start auch im Weltcup Realität. Foto: PD

Wann steigt die Premiere?

Im Herbst 2023 ist es so weit: Am letzten Oktober- und ersten Novemberwochenende sollen Frauen (auf verkürzter Strecke) und Männer jeweils eine Abfahrt und einen Super-G bestreiten. In der Saison 2022/23 sind zu Testzwecken zwei Europacuprennen der Männer mit tiefer gelegtem Start vorgesehen.

Der Weltverband FIS hätte die Weltcup-Premiere schon kommenden Winter begrüsst, der verzögerte Bau der neuen Seilbahn von der Testa Grigia im Aostatal aufs Klein Matterhorn verhinderte dies jedoch. Sie wird erst im März 2023 fertiggestellt sein. Ohne diese wäre der Transport der Fahrer vom Ziel ins Startgelände zu kompliziert.