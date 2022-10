Tötungsdelikt bei GZ Bachwiesen – 20-Jähriger tötet Obdachlosen – Anklage wegen Mordes Letzten September brachte ein junger Mann einen Obdachlosen mit «massiver, stumpfer» Gewalt um und filmte sich dabei. Er wird sich vor Gericht verantworten müssen.

Hier starb der Obdachlose auf einer schmalen Bank, wo er sich zum Schlafen hingelegt hatte. Foto: David Sarasin

An einem Samstagabend im September 2021 tritt ein 20-jähriger Schweizer beim Gemeinschaftszentrum Bachwiesen in Zürich an ein Bänkli, auf dem ein Obdachloser schläft. Der junge Mann beleidigt den 66-Jährigen und schlägt 25 Mal auf ihn ein.

Die grausame Tat filmt der 20-Jährige und lädt sie auf Snapchat hoch. Dort wird das Video kurze Zeit später gelöscht.

Als am frühen Sonntagmorgen Notärzte zur schmalen Bank kommen, können sie nur noch den Tod feststellen. Die Kantonspolizei spricht in einer Mitteilung von «massiver, stumpfer Gewalteinwirkung». Am selben Tag kann sie den Täter festnehmen und verhaften. Er ist geständig.

Mehr als ein Jahr später hat die Staatsanwaltschaft I des Kantons Zürich Anklage gegen den Mann wegen Mordes und weiterer Delikte erhoben. Das schreibt diese in einer Mitteilung.

Die Staatsanwaltschaft I ist zuständig für schwere Gewaltkriminalität wie Kapitalverbrechen, qualifizierte Sexualdelikte und Kinderschutzfälle, Straftaten gegen die sexuelle Integrität kindlicher Opfer und qualifizierte Straffälle häuslicher Gewalt.

Zahlreiche Menschen brachten Blumen und Kerzen zur Gedenkstätte für den getöteten Ruedi. Foto: Ela Çelik

Mit Anklage an das Bezirksgericht Zürich hat die Staatsanwaltschaft I des Kantons Zürich die Untersuchung gegen den heute 21-jährigen Beschuldigten abgeschlossen. Die Anträge zum Strafmass werden erst an der Hauptverhandlung bekannt.

Im Gegensatz zur vorsätzlichen Tötung bedingt Mord, dass der Täter besonders skrupellos handelt, dass sein Beweggrund, der Zweck oder die Tat besonders verwerflich sind. Ist das gegeben, kann das Gericht eine lebenslange Freiheitsstrafe aussprechen.

