20 Personen an Bord – US-Militärflugzeug bei Übung in Australien laut Bericht abgestürzt Im australischen Northern Territory ist es bei einer Übung der US-Armee zu einem Zwischenfall gekommen.

Ein Helikopter des Typs V-22 Osprey ist in Australien abgestürzt. (Symbolbild) Bild: TED ALJIBE / AFP

Ein US-Militärflugzeug ist bei einer Übung auf einer Insel nördlich des australischen Festlands abgestürzt. Das australische Verteidigungsministerium erklärte am Sonntag, das Flugzeug vom Typ Osprey habe US-»Verteidigungspersonal" an Bord gehabt. Örtliche Medien berichteten, etwa 20 Menschen seien im Flugzeug gewesen. Der Rettungsdienst Care Flight teilte der Nachrichtenagentur AFP mit, drei Passagiere seien in ein Krankenhaus in der Stadt Darwin gebracht worden.

Die Notdienste des Northern Territory berichteten von einem «Flugzeugabsturz» auf Melville Island etwa 60 Kilometer nördlich vom australischen Festland. Das Flugzeug nahm an einer Reihe von Militärübungen teil.

Ospreys sind Kipprotor-Flugzeuge, die der US-Luftwaffe zufolge wie Hubschrauber senkrecht starten können und über die Geschwindigkeit eines Turboprop-Flugzeugs verfügen. In der Vergangenheit waren Ospreys in mehrere tödliche Unfälle verwickelt.

SDA/aeg

