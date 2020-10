300 Franken plus Gebühren – 20 Personen in Zürich gebüsst, weil sie keine Maske trugen Die Zürcherinnen scheinen sich gut an die Maskenpflicht zu halten – oder man denunziert andere nicht. Kevin Brühlmann

Maskenpflicht erfüllt: Ein Mann im Zürcher Kreis 4 hat eingekauft und geht nach Hause. Foto: Andrea Zahler

Im Zug, im Supermarkt, in der Schule, in der Post und im Restaurant – das öffentliche Leben ist zurzeit nur maskiert zu bestehen. So schreiben es die Behörden vor.

Anfang Juli führte der Bundesrat eine Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr ein. Die Vorschrift wurde im Kanton Zürich laufend ausgedehnt: Ende August auf alle Läden. Dann auf Schulen. Und diese Woche – wieder vom Bundesrat – auf praktisch alle Innenräume.

Wer sich nicht an die Maskenpflicht hält, muss mit Konsequenzen rechnen. Es drohen ein Strafbefehl und eine Busse. Juristisch gesehen, ist die Sache etwas komplizierter als bei einer kleinen Parkbusse. Während die Polizei Vergehen erfasst, entscheiden die Statthalterämter über die Höhe der Strafe.