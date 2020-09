Marsch geplant

Nach einigen Reden, technischen Informationen und Musik wollen die Klimaaktivisten um 16.25 Uhr losmarschieren, wie die Organisation Rise up for Chance auf Telegram schreibt. Wohin der Marsch gehen soll und was die Route ist, ist jedoch unklar. Sie kommunizieren lediglich, dass von 17.45 Uhr bis 18.45 Uhr die Klima-Arena stattfindet. Die Idee dazu ist entstanden, nach dem die Aktivisten eine Einladung von Sandro Brotz in die Arena abgelehnt hatten, weil auch Roger Köppel eingeladen ist. Diesen bezeichnen die Klimaaktivisten als Klimaleugner.

Man wolle eine «eine ernsthafte und faktenbasierte» Debatte über die Forderungen der Bewegung sowie der Politik führen, teilte «Rise Up for Change» mit. (sih/sda)