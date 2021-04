Streit um Zwischennutzung – 2000 Unterschriften in nur fünf Tagen – für alte Fabrikhallen Der Kampf für den Erhalt alter Industriehallen im Zürcher Kreis 2 hat Erfolg: Die für ein Referendum nötigen Unterschriften sind bereits gesammelt.

Erfolgreicher Widerstand gegen den «Abriss auf Vorrat» in der Manegg: Die Industriebauten an der Allmendstrasse sollen zwischengenutzt werden. Foto: Urs Jaudas

Das Interesse am Erhalt der Hallen an der Allmendstrasse 91 bis 95 in der Manegg ist offenbar gross: Innert fünf Tagen haben über 2000 Personen das Referendum gegen einen «Abriss auf Vorrat» unterzeichnet, wie das überparteiliche Komitee «Höckler» am Freitag mitteilte, das die Unterschriftensammlung lanciert hatte.

«Das Thema Zwischennutzung und Freiräume hat in der Stadt Zürich hohe Wellen geschlagen. Wir haben enormen Support aus der Bevölkerung erfahren», sagt Komiteemitglied Adina Graber. Dass in nur fünf Tagen so viele Personen das Anliegen unterstützt haben – und das trotz erschwerter Bedingungen während der Pandemie –, habe man sich «kaum erträumen» können. Das hohe Tempo sei allerdings auch nötig gewesen, denn die Frist für das Referendum laufe bereits am kommenden Sechseläuten-Montag ab.

Referendum möglicherweise nicht nötig

Ein überraschender Entscheid von Stadtrat André Odermatt (SP) könnte nun auch ohne Referendum eine neue Wendung in die Angelegenheit bringen: Er verkündete am Mittwochabend im Gemeinderat, der Baurechtsvertrag für das Areal, in dem der frühzeitige Abbruch der Industriebauten festgeschrieben ist, müsse wohl angepasst werden. Es habe inzwischen eine Sitzung mit dem Grundeigentümer stattgefunden, sagt Odermatt. Dieser habe sich kooperativ gezeigt.

Ziel sei es, bis zum Wochenende eine Vereinbarung zu haben, dass die Hallen so lange wie möglich stehen bleiben und zwischengenutzt werden könnten. Allenfalls müsse der so veränderte Vertrag nochmals vom Gemeinderat bewilligt werden, sagt der Stadtrat. Vor einem Ja zum Referendum warnt er allerdings, weil dieses das geplante Schulhaus gefährden könnte.

«Unser Ziel war stets, an einem runden Tisch mit allen Beteiligten nach Möglichkeiten für Zwischennutzungen zu suchen.» Matthias Nüesch, Komitee «Höckler»

«Unser Ziel war stets, an einem runden Tisch mit allen Beteiligten nach Möglichkeiten zu suchen, wie die bestehenden Gebäude für nicht kommerzielle Projekte, Kleinstgewerbe oder Kulturschaffende genutzt und gleichzeitig das geplante Schulhaus ab 2024 gebaut werden könnte», sagt Komiteemitglied Matthias Nüesch. «Erst als wir merkten, dass sich in der Sache nichts bewegte, haben wir das Referendum lanciert.»

Am Montag werde man prüfen müssen, wie die Resultate der Verhandlungen konkret aussehen, heisst es vonseiten des Komitees.

tif/bat

