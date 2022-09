Mutmasslicher Tötungsversuch in Elgg – 21-Jähriger prügelt auf schlafenden Mitbewohner ein In einer WG in Elgg ist es zu einer folgenschweren Auseinandersetzung gekommen: Ein 23-jähriger Brasilianer wurde schwer verletzt, der Täter wurde verhaftet.

Der Täter, ein 21-jähriger Afghane, wurde noch am Dienstag verhaftet. Symbolfoto: Kantonspolizei Zürich

In Elgg wurde ein junger Mann bei einer Auseinandersetzung schwer verletzt: Am Dienstagmorgen gegen 10 Uhr griff ein 21-jähriger Afghane unvermittelt seinen schlafenden Mitbewohner an. Der 23-jährige Brasilianer erwachte und ergriff die Flucht. Der Täter setzte ihm nach und traktierte ihn dabei zusätzlich mit Faustschlägen. Schliesslich stiess er seinen Mitbewohner eine Treppe hinunter. Dies schreibt die Kantonspolizei Zürich am Freitagmorgen. In ihrer Medienmitteilung bezeichnet die Polizei die Tat als einen mutmasslichen Tötungsversuch.

In der Folge schaffte es der Brasilianer ins Freie, wo er auf offener Strasse wegen seiner schweren Verletzungen zusammenbrach. Der verletzte Mann musste mit einem Rettungswagen in ein Spital gefahren werden. Der mutmassliche Täter wurde im Zuge einer eingeleiteten Fahndung noch am selben Tag verhaftet.

Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kantonspolizei Zürich in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft I für schwere Gewaltkriminalität geführt, wie die Polizei weiter schreibt.

